Nach Sturmtief Ylenia und Orkan Zeynep kündigt sich mit „Antonia“ bereits Sturm Nummer drei für den Landkreis Gifhorn an. Nachdem der Sonntag relativ ruhig startet, frischt im Laufe des Tages der Wind immer mehr auf. Zum Abend wird es dann wieder richtig stürmisch.

Wettervorhersage für dem Landkreis Gifhorn

Am Sonntag ist die Sonne spurlos verschwunden. Den ganzen Tag über gibt es eine Menge Regen und die Temperatur steigt von 3 °C auf 10 °C. Während sich zum Abend hin der Regen intensiviert, frischt auch wieder der Wind auf. Der nächste Sturm steht vor der Tür. So wie es aber aktuell aussieht, wird dieser nicht ganz so stark. Am Sonntagabend und Montag sind Böen von bis zu 90 km/h möglich.

Zur Galerie Am frühen Freitagabend war das Orkantief Zeynep im Landkreis Gifhorn angekommen. Mehr als 220 Einsätze mussten die Freiwilligen Feuerwehren in der Nacht abarbeiten, und auch am Sonntag dauern die Aufräumarbeiten noch an.

Wie ist das Wetter in Niedersachsen aktuell?

Gifhorn im Sturmmodus

In den letzten Tagen war der Landkreis Gifhorn im Sturmmodus. Zunächst war das Sturmtief „Ylenia“ über das Land hinweggefegt und hatte zahlreiche Bäume entwurzelt, Dächer abgedeckt und Straßen- und Bauschilder umgeweht.

Das große Aufräumen nach Zeynep Bevor Antonia als nächstes Sturmtief am Sonntag im Tagesverlauf vom Südwesten her über den Landkreis zieht, laufen noch die Aufräumarbeiten. Im Boldecker Land meldet die Samtgemeinde großen Schaden an der Grundschule Jembke. Das ehemalige Lehrerwohnhaus dort hat es schwer getroffen, die herabstürzenden Ziegel haben auch den unteren Bereich des Daches zerstört. Die Feuerwehr hat den Bereich abgesperrt. In Triangel hat’s bei Mulch-Möhle ein 250 Quadratmeter großes Hallendach abgedeckt. „Große Teile des Daches sind über ein Hallendach weggeflogen, haben dabei einen Schornstein abgerissen, eine Photovoltaik-Anlage sowie zwei weitere Dächer stark beschädigt und ein Auto zerkratzt“, berichtet Jessica Möhle. Die abgerissenen Dachteile seien etwa 100 Meter weit geflogen. Die LSW meldet, dass seit Samstagabend alle Haushalte wieder Strom haben. Sprecherin Birgit Wiechert, informiert, dass umfangreiche Umschaltungen im Versorgungsnetz, der Einsatz von LSW-Monteuren vor Ort und die Einbindung von Notstromaggregaten erforderlich waren. „In debn nächsten Tagen finden noch ausstehende Reparaturarbeiten in den betroffenen Gebieten statt. Ferner werden im gesamten Netzgebiet Leitungskontrollen durchgeführt. Der Zugverkehr von Erixx und Enno ruht auch am Sonntagvormittag noch. Es gibt Busersatzverkehr.

Nur einen Tag später, in der Nacht von Freitag auf Samstag, rollte Sturmtief Nummer zwei, „Zeynep“, über den Landkreis Gifhorn hinweg. Auch dieser Sturm hatte wieder für zahlreiche Schäden gesorgt. Die Feuerwehren absolvierten mehr als 200 Einsätze. Am Tag darauf wurde dann mit der Beseitigung der Schäden begonnen.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Was ist ein Orkan?

Orkane können im Herbst und Winter über dem Nordatlantik entstehen und mit dem Westwind in Richtung Europa ziehen. Wegen des noch warmen Wassers im Atlantischen Ozean steht der polaren Kaltluft nur wenig weiter südlich milde Meeresluft entgegen. Durch den Temperaturgegensatz entstehen in der oberen Atmosphäre extrem starke Winde, die die Entstehung von Orkanen begünstigen. Von einem Orkan sprechen die Meteorologen immer dann, wenn der Wind mindestens zehn Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 118 Kilometern pro Stunde oder mehr weht.

Von Ben Weber