Damit es in den Sommerwochen nicht langweilig wird in Gifhorn, hat die Brasserie „Alte Ziege“ bereits im April eine Sommerkonzertreihe geplant. „Dass es einen sogenannten harten Lockdown bis in den August geben würde, war ziemlich unwahrscheinlich“, so Geschäftsführerin Nicole Rudbach, „also haben wir einfach geplant“. Und nun geht es tatsächlich los – mit gegenseitiger Rücksichtnahme in Richtung Normalität, wie Nicole Rudbach sagt.

Zur Galerie Endlich wieder Live-Musik: Die Brasserie Alte Ziege lädt zur sommerlichen Konzertreihe ein. Jeden Samstag ist eine andere Band, ein anderer Künstler da.

Er macht den Anfang: Gerald mit Country, Blues und Rock’n’Roll. Quelle: Alte Ziege

Bis in den September hinein gibt es jeden Samstag ein Livekonzert. Angesagt ist eine musikalische Rundreise in die Welt des Rockabilly, Blues, Rock, Country und Rock’n’Roll. Sänger und Gitarrist „Gerald“ ist am Samstag, 1. August, der erste Liveact nach der Corona-Zwangspause. Er präsentiert mit einer sensationellen Stimme ein riesiges Repertoire aus Country, Blues & Rock’n’Roll. Weiter geht es eine Woche später, am 8. August, mit Cover-Rock Classics von dem bekannten Duo Kara.

Crazy Beats feiern in der Alten Ziege ihr Bühnenjubiläum

Die seit Jahrzehnten bekannten Gifhorner Crazy Beats feiern am Samstag, 15. August, ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum in der Ziege, und am 22. August tritt die Band Fallow in Sechser-Formation auf, um eine faszinierende Mischung aus Rock, Blues und Pop zu präsentieren. Am 29. August sorgt dann das Mikaros-Trio für einen beschwingten Abend, und die große Johnny Cash Tribute Show mit Chris Bergmann steigt am 5. September.

Gegenseitige Rücksichtnahme wird strikt eingefordert

„Wir werden uns selbstverständlich, zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter, strikt an die Verordnungen und Hygienevorgaben halten, haben aber aufgrund unserer Lokalgröße auch problemlos die Möglichkeit dazu“, betont Nicole Rudbach. „Darüber hinaus werden wir die Raumkapazitäten nicht komplett ausschöpfen, um den Gästen Abstand, Sicherheit, ein Gefühl von Freiheit und Normalität zu ermöglichen. Allerdings werden wir auch gegenseitige Rücksichtnahme strikt einfordern. Wir freuen uns riesig, endlich wieder echte handgemachte Musik live präsentieren zu können.“ Sie lädt ein zu gemütlichen, kurzweiligen und musikalisch genussvollen Abenden.

Die Tickets für alle Konzerte kosten 5 Euro, los geht es jeweils um 20.30 Uhr. Für alle Veranstaltungen wird eine rechtzeitige Reservierung empfohlen. Weitere Informationen gibt es unter www.alte-ziege-gifhorn.de oder unter der Telefonnummer (01 70) 72 37 023.

Sommerliche Konzertreihe in der Alten Ziege: Mit dabei ist Chris Bergmann mit seinem Johnny Cash Tribute. Quelle: Alte Ziege

