Warum muss eine Mutter 250 Euro für einen Corona-Test zahlen, wenn sie zwei Nächte bei ihrem Sohn im Krankenhaus bleiben will? Diese Frage stellt sich Julia Lehnert aus Gamsen. Gerade vor dem Hintergrund, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten den Test kostenlos bekommen, ist das für sie nicht nachvollziehbar. Das Gifhorner Helios-Klinikum erklärt, wie es zu dem Fall kommen konnte.

Das ist passiert: Julia Lehnerts siebenjähriger Sohn musste im September mit einer Magen-Darm-Erkrankung für zwei Tage und zwei Nächte im Gifhorner Helios-Klinikum bleiben. „Das war für ihn schon schlimm genug“, erinnert sich die Mutter. Um ihm die Situation zu erleichtern, wollte sie über Nacht bei ihm im Klinikum bleiben. Laut Ärzten sollte sie 40 Euro Übernachtungspauschale pro Nacht zahlen – kein Problem. Aber halt auch jene 250 Euro für einen Corona-Test – und das war für sie ein Problem.

Die Mutter fragt: Wo ist der Unterschied zu Reiserückkehrern?

„Urlaubsrückkehrer können sich kostenfrei testen lassen. Aber eine Mutter, die bei ihrem Kind im Krankenhaus bleiben will, soll 250 Euro zahlen. Das passt nicht“, sagt sie bei allem Verständnis für die strengen Corona-Regeln. Zumal ihr Sohn ein Einzelzimmer hatte, sie keinen Kontakt zu anderen Patienten hatte und das Klinik-Personal in der Nacht sogar hätte unterstützen können. Julia Lehnert ist gerade das dritte Jahr in Elternzeit. 250 Euro für einen Corona-Test sind da nicht drin – und so musste sie ihren Sohn schweren Herzens allein im Klinikum zurücklassen. „Das war eine fürchterliche Situation“, erinnert sie sich.

Das Helios-Klinikum verweist auf AZ-Anfrage auf sein Sicherheitskonzept. Demnach werden alle Patienten nach ihrer Einweisung auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Anschließend werden sie in drei farblich gekennzeichnete Bereiche eingewiesen, um solche mit einem hohen Ansteckungsrisiko von jenen mit einem niedrigen zu trennen. Auch Begleitpersonen von Patienten auf der Kinderstation werden demnach getestet, um Mitarbeiter und andere Patienten zu schützen.

Die medizinische Notwendigkeit für eine Übernachtung ist bei Kindern bis sechs Jahren gegeben

„Eine Kostenübernahme der gesetzlichen Krankenversicherung für eine stationäre Mitaufnahme einer Begleitperson und in diesem Fall auch eines COVID-19-Tests kann dann erfolgen, wenn die Mitaufnahme aus medizinischen Gründen erforderlich ist“, erklärt Helios-Sprecherin Lisa Iffland. Die Entscheidung über die medizinische Notwendigkeit treffe das Ärzte-Team. „Diese ist in der Regel bei Kindern bis sechs Jahren gegeben“, so die Helios-Sprecherin.

Erfolge die stationäre Aufnahme einer Begleitperson freiwillig, müsse diese den Corona-Test selbst bezahlen. Hierfür gelte der privatärztliche Satz nach der Gebührenordnung für Ärzte. Die Kosten entstünden unter anderem durch die Zusammenarbeit mit einem externen Labor, so Iffland. Alternativ könne ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das nicht älter ist als 72 Stunden.

