Gifhorn: So wird das Wetter am Wochenende

Landkreis Gifhorn

Am Wochenende gibt es sehr wechselhaftes Wetter, denn das Tief „Ottilie“ über dem europäischen Nordmeer trifft mit seinen Fronten über Deutschland auf das Hoch „Ismail“ über den Alpen.

Der Samstag startet ziemlich ungemütlich mit 12 °C und leichtem Regen bis in den Vormittag hinein. Danach lockert es dann ein wenig auf, und für den Rest des Tages sind noch vier Sonnenstunden sowie maximal 20 °C möglich.

Dieser Sonne-Wolken-Mix setzt sich mit fünf Sonnenstunden auch am Sonntag fort, wobei leichte Schauer am Nachmittag einsetzen können. Die Temperatur beträgt am Sonntag minimal 9 °C und maximal 17 °C.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der 16-jährige Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Von Ben Weber