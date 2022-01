Landkreis Gifhorn

Die erste Corona-Welle rollte durch Deutschland, als es auch den ersten Applaus gab. Das war im ersten Halbjahr 2020. Knapp zwei Jahre später hat die vierte Welle Deutschland im Griff, Omikron wird erwartet – und das medizinische Personal steht seit Monaten kräftemäßig am Limit. Neben der Belastung durch die eigentliche Tätigkeit ist vor allem in vielen Praxen noch ein zusätzliches Impfangebot hinzu gekommen. Geimpft wird am Wochenende, in der Mittagspause, nach Feierabend.

Der Applaus der Menschen mag den Ärzten und Ärztinnen, den Pflegekräften und dem Praxispersonal gut getan haben, viel ist von der Aufmerksamkeit und dem Lob aber augenscheinlich nicht geblieben, außer Gerangel um die Corona-Prämie für die Branche, außer Angriffen in den so genannten sozialen Medien auf besonders engagiertes Personal durch Impfgegner und Corona-Leugner. Die AZ hat nachgefragt, wie die Leistungen der Mitarbeitenden der Gesundheitsbranche im Landkreis von den Chefs und Chefinnen gewürdigt werden.

„Die Leute sind am Limit“

Rund 250 Impfungen werden in der Hausarztpraxis in Wesendorf am Eckernkamp wöchentlich absolviert. Im Dezember gab es zudem an zwei Samstagen zusätzliche Impftage, an denen insgesamt 335 weitere Impfdosen verabreicht wurden. Zu verdanken ist das nicht zuletzt Ingrid Burghardt, Anne-Kathrin Linnewedel und Helena Tietje. Als Dankeschön für dieses Engagement gab es von Dr. Thomas Drescher jetzt ein besonderes Geschenk. Er hat eigens durch eine Designerin und Goldschmiedemeisterin aus Gifhorn eine silberne Halskette mit dem Coronavirus aus Lapislazuli, Perlen und Brillanten für seine drei Mitstreiterinnen herstellen lassen. Auf der Rückseite der Schmuckstücke gibt es eine Gravur und Widmung. Gleichzeitig verabschiedete sich Dr. Drescher damit von seinen zum Teil jahrzehntelange Mitarbeiterinnen, denn er hat die Praxis inzwischen abgegeben.

Dr. Ernst Backer Quelle: Maren Kiesbye

„Die Leute sind am Limit, es ist schwierig, sie noch für Sonderaktionen zu begeistern“, sagt Dr. Ernst Backer aus Gifhorn. Dem Arzt gelingt es dennoch, auf freiwilliger Basis Mitarbeiterinnen zu finden, die Mehrarbeit in Sachen Impfkampagne leisten. So werden für Impfaktionen außerhalb der Praxiszeiten höhere Stundenlöhne gezahlt. Überstunden können durch Freizeit, aber auch durch Auszahlung ausgeglichen werden – das wird individuell im Gespräch mit den Mitarbeiterinnen festgelegt. „Wir sind schließlich ein Team. Das geht nur in gemeinsamer Absprache, nicht von oben herab diktiert“, sagt Dr. Backer. Das habe auch etwas mit Wertschätzung der Mitarbeitenden zu tun – und dazu gehöre beispielsweise auch die vollständige Weitergabe des Corona-Bonus’.

Ähnlich hält es Bettina Tews-Harms, Inhaberin der gleichnamigen Ambulanten Krankenpflege, mit ihren rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein Geschenk sei eine schöne Idee, reiche aber nicht. Wichtiger sei, da zu sein für die Mitarbeiter, ihnen Wertschätzung entgegen zu bringen. „Wir haben trotz aller Einschränkungen Kontakt gehalten, den Austausch untereinander gefördert, waren als Ansprechpartner da. Und wir haben alle umfassend informiert über alle Corona-Neuigkeiten.“ Ob das angekommen sei, wollte das Unternehmen per Umfrage wissen. „Die Mitarbeiter sind zufrieden“, sagt Bettina Tews-Harms.

Bettina Tews-Harms Quelle: Sebastian Preuß

Aber auch die finanzielle Wertschätzung würde nicht vergessen. „Wir haben wegen Corona wegbrechende Einnahmen, beispielsweise bei der Tagespflege. Auch in der ambulanten Pflege können wir wegen Corona nicht alle Leistungen wie sonst erbringen. Und Mitarbeiter fallen wegen Quarantäne aus, da gibt es auch Einnahmeeinbußen.“ Dennoch seien auch 2020 und 2021 die Jahressonderzahlungen geflossen. Und das Unternehmen, das bisher etwa fünf Prozent unter Tariflohn bezahlt habe, weil die Krankenkassen nicht mehr re-finanzieren würden, habe sich politisch für Änderungen eingesetzt. „Da bewegt sich gerade was bei den Krankenkassen. Gerade in der Pandemie hat sich verstärkt gezeigt, wie wichtig ambulante Pflege ist. Wenn wir Tariflöhne zahlen können, wäre das schon ein Geschenk an die Mitarbeitenden.“

„Die Corona-Pandemie verlangt unseren Mitarbeitenden viel ab. Das gilt sowohl für alle, die im direkten Patientenkontakt tätig sind, als auch für diejenigen, die bei uns im Haus zum Beispiel in der Verwaltung, der Speisenversorgung, der Reinigung oder EDV beschäftigt sind. Ihnen allen gilt unser Dank. Dementsprechend bedenken wir bei Aktionen im Haus immer alle Mitarbeitenden gleichermaßen, nicht nur einzelne Bereiche. Um unsere Wertschätzung für die geleistete Arbeit auszudrücken, haben wir zuletzt im Dezember an zwei Tagen Pizza und Burger für alle spendiert. Auch für den Januar sind weitere Aktionen geplant. Außerdem können unsere Mitarbeitenden zum Beispiel Supervisionen in Anspruch nehmen, mit denen wir ihnen bei belastenden Situationen im Arbeitsalltag psychologische Unterstützung anbieten möchten“, heißt es auf AZ-Anfrage vom Helios Klinikum Gifhorn.

Helios Klinikum Gifhorn: Als Dank für die geleistete Arbeit in der Corona-Pandemie lädt das Klinikum Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter anderem zu Pizza und Burger ein. Quelle: Lea Behrens

Für die Gewerkschaft Ver.di reicht das nicht. Gerade zum Jahreswechsel sei die Belastung bei Helios enorm gewesen. „Die Versorgung konnte nur dadurch aufrecht erhalten werden, dass Beschäftigte aus ihrem Frei eingesprungen sind. Das bedeutet jedes Mal einen groben Einschnitt in die Freizeit der Beschäftigten, auf diese sind die Beschäftigten aber dringend angewiesen, um sich von den Strapazen ihres Berufs zu erholen“, heißt es von Gewerkschaftssekretär Bruno Gerkens.

Helios bestätigt, dass wegen hoher Auslastung vor allem in der Zentralen Notaufnahme sowie wegen krankheitsbedingter Mitarbeiterausfälle andere Mitarbeitende aus ihrem Frei geholt wurden. Das würde aber gemäß einer bestehenden Betriebsvereinbarung vergütet – für den ersten zusätzlichen Einsatz im Monat gebe es einen Tankgutschein, für alle weiteren eine zusätzliche Bruttovergütung.

Von Thorsten Behrens und Hans-Jürgen Ollech