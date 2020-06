So wie vor Corona wird’s in den Kitas nicht sein

Gifhorn

In den Kindertageseinrichtungen und Horten startet am Montag ein eingeschränkter Regelbetrieb, der die Notbetreuung ablöst. Das Land Niedersachsen hat am Freitag umfassende Veränderungen der Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen erlassen, die im Wesentlichen bedeuten, dass alle Kinder betreut werden, die auch vor dem Ausbruch des Corona-Virus schon einen Platz in der Einrichtung hatten. Außerdem dürfen freie Plätze neu vergeben werden.

„Ich begrüße die Aufstockung der Kinderbetreuung sehr“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel. Er habe selbst zwei kleine Kinder zu Hause und könne nachvollziehen, wie viel den Kindern und Eltern in den vergangenen Wochen und Monaten abverlangt worden sei. „Soziale Kontakte und ein geregelter Kita-Alltag sind für die Entwicklung jedes Kindes wichtig.“

Mehr Absprachen

Nun also dürfen die Kinder wieder ihre gewohnten Gruppen besuchen. Trotzdem ist noch manches anders als vor Corona: Offene Gruppenkonzepte beispielsweise sind nicht erlaubt. Kinder müssen in ihren jeweiligen Gruppen bleiben, dürfen sich nicht mit Kindern aus anderen Gruppen treffen. Das Team jeder Einrichtung muss individuell absprechen, wie früher gemeinsam genutzte Bereiche nun abwechselnd genutzt werden können. Und auch auf großen Außenflächen müssen Spielbereiche eindeutig voneinander abgegrenzt sein.

„Viele Erzieherinnen und Erzieher zählen hinsichtlich des Corona-Virus zur sogenannten Risikogruppe“, erinnert Ebel, dass der jetzt geltende eingeschränkte Betrieb nicht mit der Kinderbetreuung vor dem Corona-Virus vergleichbar ist. Ziel sei, die bisherige Qualität des Betreuungsangebots für alle Kinder beizubehalten. Den Kindern solle mindestens ein Kernangebot an Betreuung in gewohnter Weise angeboten werden – „dafür wird jeder Träger Sorge tragen“. So seien individuelle Lösungen für jede Einrichtung nötig, da jede Einrichtung unterschiedliche räumliche, personelle und organisatorische Kapazitäten habe. Die Handlungsempfehlungen des Landkreises Gifhorn enthielten auch Anregungen der Träger von Kindertagesstätten.

Personelle Unterstützung

Eine wesentliche Änderung zum Normalbetrieb, die auch in der niedersächsischen Verordnung geregelt ist, besteht darin, dass zusätzlich zu den ausgebildeten Fachkräften auch ehrenamtliche Personen die Kinder betreuen dürfen. Allerdings muss pro Gruppe immer eine ausgebildete Fachkraft anwesend sein. Grund für die Regelung ist im Wesentlichen, dass einige Erzieher zur Risikogruppe zählen und daher nicht wie gewohnt arbeiten können. Um trotzdem die Betreuung der Kinder sicherzustellen, wird auch im Landkreis Gifhorn auf die Hilfe von Ehrenamtlichen gesetzt.

Die Handlungsempfehlungen sind für Eltern und Erziehungsberechtigte auf www.gifhorn.de nachzulesen.

Von Christina Rudert