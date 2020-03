Echte Highlights: Show zeigt Höhepunkte aus den schönsten Musicals

Gifhorn

Das Beste aus über 20 Musicals präsentierte das Tour-Ensemble Musical Highlights dem Gifhorner Publikum in der Stadthalle. In der rasanten fast drei-stündigen musikalischen Show jagte ein Hit den anderen, und die Künstler ernteten viel Applaus im leider nur mäßig besetzten Saal.

Mit „Sei hier Gast“ aus dem Disney-Musical Die Schöne und das Biest begrüßte Mark John Forbes vom siebenköpfigen Ensemble sein Publikum. Das Eis war sofort gebrochen, und nach einer kurzen Moderation tauchte das Ensemble ein in die Musical-Hits der 50-er und 60-er Jahre: In flottem Stil der Epoche präsentierten die drei männlichen und vier weiblichen Sänger die Evergreens „Singing in the Rain“, „Hello Dolly“ und „ New York, New York“. Untermalt wurden alle Songs durch themenbezogene Videoprojektionen auf großer Leinwand.

Die schönsten Fotos aus der Show

Quer durch die Disney-Musicals

Auch die folgende Sparte der Disney-Musicals kam gut an beim Publikum: Hits aus den Musicals König der Löwen, Anastasia, Pocahontas, Arielle und besonders der Zungenbrecher-Song „Supercalifragilistic“ aus Mary Poppins. Mit dem Song „Puttin’ On The Ritz“ aus Young Frankenstein versuchte der Doktor alias Mark John Forbes seinem Monster alias Mark Daye das Sprechen und Tanzen beizubringen. Und beim Song „Little Shop Of Horrors“ aus dem gleichnamigen Musical brachten Verena Jakupov, Lara Grünfeld und Sabine Neibersch dem Publikum die Story um die außerirdische Killer-Pflanze näher.

Sir Andrew Lloyd Webber ist vertreten

Natürlich durften die Musicals des großen Sir Andrew Lloyd Webber keinesfalls fehlen, das Ensemble präsentierten mehrere Hits aus Starlight Express, Cats, Joseph und Phantom der Oper. Daraus sangen Forbes und Marilyne Bäjen stimmlich herausragend das Duett Christines und Raouls „Mehr will ich nicht von dir“. Der Song „Macavity“ aus Cats wurde perfekt interpretiert von Lara Grünfeld und Sabine Neibersch als Katzen Demeter und Bombalurina. Bei „Starlight Sequenz“ aus Starlight Express nahm das neueste Ensemble-Mitglied Mark Daye die Rolle des Rusty an, die er lange Zeit bei der originalen Show in Bochum gespielt hatte. Ensemble-Kollege Kevin Weatherspoon brillierte als alte Dampflok Poppa.

Es wird sexy

Zum Ende des ersten Sets wurde es sexy auf der Bühne: Hauptsänger Forbes – in schwarzem, hautengem Korsett und Strapsen – präsentierte als Frank’n’Furter aus der Rocky Horror Show den Kult-Song „Time Warp“. Die anderen sechs Sänger und Sängerinnen schlüpften in die anderen Rollen des Musicals.

Nach der Pause gab es wiederum viele Songs zum Mitsingen und Füßen wippen: bekannte Hits aus dem Queen-Musical We Will Rock You wie „Bohemian Rhapsody“, „We are the Champions“ und „Under Pressure“. Größtenteils war dieser zweite Teil den Show Musicals gewidmet, die aus Kultfilmen der Dekaden 60-er bis 90er Jahre entstanden: Grease, Tanz der Vampire, Pretty Woman sowie der ABBA-Hommage Mamma Mia. Einzelne Songs aus den Musicals Aida, Phantom II, Elisabeth und Les Miserables rundeten die Highlights ab. Doch auch von den Kultfilmen Dirty Dancing und Saturday Night Fever gibt es Bühnenversionen, und aus jenen gab es zum Abschluss der rasanten Musical-Highlights-Show noch jede Menge Songs, die beim Publikum für gute Laune sorgten.

Videoprojektionen ergänzen Show

Die Hintergrund-Videoprojektionen versetzen die Zuschauer durchgängig in die richtige Stimmung für die jeweiligen Songs, und die Showtreppe rundete das Bühnenbild ab. Die schönen Stimmen der sieben Sänger und Sängerinnen machten die Show zu einem gelungenen Musical-Erlebnis.

Zur Geschichte des Musicals Das Musical als Bühnenperformance begann seine Erfolgsgeschichte vor rund 100 Jahren in New York, das insbesondere mit der legendären Straße Broadway nach wie vor als Musical-Metropole gilt. Das Musical entwickelte sich aus den musikalischen Bühnenformen Operette, der Oper und des Varietés, wobei das Musical meist eher eine komödiantischere und /oder romantischere Handlung hat als die oftmals eher von schwereren Handlungen geprägten Opern. In den 50-ern und 60-er Jahren lebte das Musical neu auf durch Erfolgsstücke wie beispielsweise Leonard Bernsteins West Side Story oder John Kanders Cabaret. In Deutschland feierte das Musical sein großes Debüt in den 80-er und 90-er Jahren mit einigen Erfolgsmusicals des britischen Musical-Komponisten Andrew Lloyd Webber, dem für sein gewaltiges Lebenswerk im Jahre 1992 von der Queen of England ein Sir verliehen wurde. Für sein Musical Starlight Express wurde 1988 in der Ruhrstadtbochum sogar eigens ein Theater gebaut, dass für keine andere Show verwendet werden kann, da es unter anderem aus verschiedenen Skaterbahnen durch die Publikumreihen besteht, über die die Darsteller als Lokomotiven auf Rollschuhen herumsausen. Als Deutschlands Musical-Metropole etablierte sich Hamburg, wo sich nach den Musical-Anfängen mit den Webber-Musicals Cats und Phantom der Oper immer weitere große Musical-Produktionen niederließen. Derzeit laufen in Hamburg Disneys König der Löwen und Die Eiskönigin, Pretty Woman, Wicked, Mamma Mia sowie die Tina-Turner-Show Tina – Das Musical. Aber auch im Rest von Deutschland kann man die großen musikalischen Produktionen sehen: in Berlin beispielsweise gibt es Blue Man Group, Mamma Mia und Ich war noch niemals in New York und in Stuttgart laufen Aladdin und Ghost.

Von Maren Kiesbye