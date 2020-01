So läuft ab Montag der Verkehr am Calberlaher Damm

Gifhorn

Jetzt wird es ernst. Die Bauarbeiten am Katzenbergknoten in Gifhorn gehen in die heiße Phase. Der Lehmweg wird an seinem westlichen Ende im Bereich des alten Krankenhausparkplatzes ab kommendem Montag, 3. Februar, gesperrt. Auch Fußgänger, Radfahrer und mit dem Bus fahrende Schüler haben von da an einiges zu beachten.

Vor dem Kreiselbau verschwenkt die Stadt zunächst den Lehmweg weiter nach Norden. Deshalb tragen seit einigen Tagen die Bagger den Hang des Katzenbergs am alten Krankenhausparkplatz ab. Von Montag an ist der Lehmweg in diesem Bereich dicht, erläuterte Babette Kutrib vom Fachbereich Ordnung zusammen mit Astrid Behrens und Joachim Keuch vom Tiefbau sowie Bürgermeister Matthias Nerlich am Mittwoch. Die Vollsperrung beginnt an der Kreuzung und reicht bis zum östlichen Ende des alten Parkplatzes in Höhe der Hausnummern 4 und 6.

Zur Galerie Am Montag, 3. Februar, gehen die Bauarbeiten am Katzenberg in die heiße Phase. Dann macht die Stadt Gifhorn den Lehmweg im Bereich der Kreuzung dicht. Die Pläne für die Verkehrsführung stehen fest.

„Wir reichen leicht in die Fahrbahn des Calberlaher Damms hinein“, sagt Kutrib. Denn die Stadt erneuert auf 350 Meter Länge den Hang des Katzenbergs bis rein in den Dannenbütteler Weg. Die Bauarbeiten dort haben für den Straßenverkehr zunächst weniger Konsequenzen. Dieser kann weiter auf engeren Fahrbahnen in beiden Richtungen den Calberlaher Damm befahren. Die Rechtsabbiegespur in den Dannenbütteler Weg wird kürzer: Sie reicht dann für etwa vier bis fünf Autos. Dagegen wird der Geh- und Radweg in Richtung Innenstadt von kurz vor der Kreuzung mit dem Lehmweg bis kurz vor der Kreuzung mit dem Dannenbütteler Weg gesperrt.

Bushaltestellen am Calberlaher Damm entfallen

An einer Bedarfsampel in Höhe der Bar können die Fußgänger und Radfahrer auf die Westseite des Calberlaher Damms wechseln, Radfahrer müssen dort dann schieben. Zu Fuß soll der Lehmweg vom Calberlaher Damm aus erreichbar sein. Beide vor allem von Otto-Hahn-Gymnasiasten genutzten Bushaltestellen – sowohl auf der Ost-, als auch auf der Westseite des Calberlaher Damms – entfallen für die Bauzeit. Nicht nur, weil an der Ostseite Gehweg und Warteflächen entfallen. „Aus Sicherheitsgründen darf es keinen Rückstau der Autos bis in den Schrankenbereich geben“, sagt Kutrib zu Verkehr in Richtung Süden. Die nächste Ausweich-Bushaltestelle sei die an der Allerwelle.

Bereits ab Montag Umleitung

„Wir versuchen, ein geringeres Verkehrsaufkommen auf dem Calberlaher Damm zu erreichen“, sagt Kutrib. Deshalb weise die Stadt eine Umleitung bereits ab 3. Februar über Pommernring, Blumenstraße und Dannenbütteler Weg aus, obwohl der Calberlaher Damm bis zu den Sommerferien in beide Richtungen befahrbar bleiben soll – bei einem Tempo 30 Limit.

Tagesbaustellen und Halteverbote

Zwischenzeitlich wird es laut Kutrib wegen Kanalbauarbeiten an Hausanschlüssen entlang des Calberlaher Damms Tagesbaustellen geben – möglichst außerhalb der Berufsverkehrszeiten. Im gesamten Bereich rund um die Großbaustelle richtet die Stadt Halteverbote ein. „Wir werden das verstärkt überwachen.“

Wann wird die ganze Kreuzung gesperrt?

In den Sommerferien erfolgt die Vollsperrung des Katzenbergknotens. Dann gilt für den Calberlaher Damm weiter die Umleitung über Pommernweg, Blumenstraße und Dannenbütteler Weg. Fußgänger und Radfahrer erreichen vom Calberlaher Damm aus die Bergstraße über den Verbindungsweg zwischen dem ehemaligen Imbiss und dem Beratungszentrum.

Von Dirk Reitmeister