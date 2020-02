Wie Anwohner die Lebensqualität im Wittkopsviertel verbessern wollen

Gifhorn

Ein Gifhorner Wohnviertel möchte seine Lebensqualität mitgestalten: Was vor mehr als einem Jahr begann, nimmt nun für die rund 1500 Anwohner im Wittkopsviertel immer mehr Fahrt auf. So hörten die mehr als 100 Gäste beim Grünkohlessen beim Schützen-Wiese, dass Ideen wie eine Kita und verkehrliche Verbesserungen durchaus Chancen auf Realisierung haben. Wolfgang Schicker, der die Initialzündung zur Aufbruchstimmung gab, weiß auch, warum die Projekte der einzelnen Arbeitsgruppen erfolgreich sind: „Wir schreien eben nicht einfach rum, sondern sammeln Ideen, suchen Vorschläge und halten den Kontakt zur Verwaltung.“

Bauliche Veränderungen am Wittkopsweg?

Schwerpunkthema Nummer eins Verkehr: Der Wittkopsweg gleicht manchmal einer Autobahn. Die Arbeitsgruppe Verkehr hat bei einem Treffen mit Experten der Stadt sondiert, wie man etwa die gefährliche Einmündung zur Celler Straße entschärfen kann. Und Tempomessungen sollen bald Fakten liefern, ob bauliche Veränderungen auf der langen Geraden etwas bringen. Klare Ansage der Anwohner: „Das muss kostenneutral sein. Keine Maßnahme darf Anwohner belasten, gerade Ältere wollen wir schonen“, betont Schicker. Auf der Wunschliste auch: ein Fahrrad-Parkplatz bei Netto, eine Nutzung des Platzes unter der B4-Brücke und ein Schulwegkonzept. Zu allen Punkten haben die Anwohner schon Gespräche mit zuständigen Institutionen gesucht. So sei die Landesstraßenbaubehörde durchaus erfreut, wenn die Fläche unter der Brücke sinnvoll genutzt werde, wenn bestimmte Auflagen bedacht werden.

Individuelle Lösungen für Bauwillige

Zentrales Thema auch die rückwärtige Bebauung: 26 Anwohner hatten in einer Umfrage konkretes Interesse bekundet. Auch hier trägt der enge Kontakt zur Stadt Früchte. „Es wird Einzellösungen für die Bauwilligen geben“, berichtet Schicker.

Große Nachfrage nach einer Kita

Klar ist inzwischen nach einer weiteren Umfrage zur Einrichtung einer Kita im Viertel, dass der Bedarf groß ist. Ein Kreuz bei Ja machten 47 Haushalte. Bürgermeister Matthias Nerlich stehe dem Anliegen positiv gegenüber. Wo und wie die Kita entsteht, müsse nun sondiert werden.

Der Heidesee soll schön werden

Die AG „Leben im Viertel“ hat auch eine einst natürliche Attraktion Gifhorns, die zunehmend ein Schandfleck wird, im Blick – den nahe gelegenen Heidesee. Über Wege, den See wieder zum See werden zu lassen, spreche man auch mit der Stadt.

Es geht allen ums Miteinander im Viertel – und dazu gehören auch in diesem Jahr wieder gemeinsame Veranstaltungen. Am 26. April ist Flohmarkt der Anwohner, im Dezember gibt es zum zweiten Mal den Lebendigen Adventskalender. Und damit alle immer auf dem Laufenden sind, bekommen alle, die wollen, regelmäßig per Mail einen Newsletter mit dem konkreten Stand der Dinge. Nach der jüngsten Anwohnerversammlung ist klar: Da wird noch einiges kommen.

Lesen Sie auch

Von Andrea Posselt