Nach 27 Jahren: Gifhorns ältester Copyshop schließt für immer

Der Abschied aus Gifhorn fällt Silvia Stille nicht leicht. Nach fast 27 Jahren schließt die 60-Jährige ihren Copyshop in der Celler Straße 77 für immer. Mehrere Gründe haben die Unternehmerin zur Aufgabe bewogen. Neuer Lebensmittelpunkt von Stille und ihrem Ehemann Ralf Schulz ist zukünftig Bad Bevensen.

„Schöne Zeit“

„Es war eine schöne Zeit, die Arbeit hat mir stets viel Freude bereitet“, blickt die 60-Jährige mit Tränen in den Augen auf die Anfänge ihren Unternehmens zurück. „Mit einem nur 26 Quadratmeter großen Laden im Cardenap 15 ging’s im Mai 1993 los“, so die Copyshop-Chefin. Ein Jahr später wurde es in den Geschäftsräumen zu eng – im Cardenap 2-4 mietete Stille eine 76 Quadratmeter große Ladenfläche an. Ab 2004 standen für den Copyshop dann 140 Quadratmeter in der Torstraße zur Verfügung. „2011 habe ich schließlich den 75 Quadratmeter großen Laden in der Celler Straße angemietet“, so die Geschäftsfrau.

Breites Angebot

Kopien, Textildruck, Großformatdruck, Bindungen, Fax- und Stempel-Service oder Digitalisierung: Stille war 26 Jahre und elf Monate Ansprechpartnerin für Privatpersonen, Vereine und Firmen – darunter auch viele gastronomische Betriebe. „Ich hätte gerne noch ein paar Jahre weiter gemacht, doch es gab Differenzen mit dem Vermieter“, berichtet die 60-Jährige. „Viele meiner Stammkunden sind mit mir alt geworden, darum hätte ich gerne ein Geländer an der kleinen Treppe zu meine Laden gehabt“, so Silvia Stille.

Neuer Wohnort

„Ein erneuter Umzug in Gifhorns Innenstadt stand für uns allerdings nicht mehr zu Debatte“, verweist Stille auf viel zu hohe Mieten in der Fußgängerzone. Zudem habe die Konkurrenz von Copy- und Druck-Anbietern im Internet ebenfalls deutlich zugenommen. Stille und ihr Mann – sie haben Bad Bevensen als neuen Lebensmittelpunkt gewählt – sind inzwischen dabei, ihr Geschäft auszuräumen. „Viele unserer Kundinnen und Kunden sind darüber sehr traurig – der letzte Arbeitstag ist der 19. März“, so Stille. Sie bedauert, dass in Gifhorn immer mehr Traditionsgeschäfte schließen. Dieses sei eine traurige Entwicklung.

Stammkunden können mit der langjährigen Copyshop-Chefin weiterhin unter Tel. 0176-41918453 in Kontakt bleiben. Bis zur Schließung hat der Copyshop montags bis donnerstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

