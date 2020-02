Siebtklässler der Stein-Schule besuchen die AZ-Redaktion

Gifhorn

Wissbegierigen Besuch hatte die Redaktion der Aller-Zeitung am Freitagvormittag. 19 Schülerinnen und Schüler der Klasse 7c der Freiherr-vom-Stein-Schule kamen mit ihrer Lehrerin Antje Boß vorbei, um Redaktionsleiterin Christina Rudert und ihren Stellvertreter Thorsten Behrens mit Fragen zu löchern. Sie arbeiten seit ein paar Wochen an einem Projekt rund ums Thema Nachrichten und Medien und hatten beschlossen, alle Fragen in diesem Zusammenhang mal den Profis zu stellen: Woher erfährt die Redaktion, dass ein Unfall passiert ist? Wie viele Texte schreibt ein Redakteur pro Tag? „Und hatten Sie schon mal keine Lust, einen Artikel zu schreiben?“ Eine Stunde lang schossen immer wieder Finger in die Luft, weil noch nicht alle Fragen beantwortet waren. „Wir hatten zwar im Vorfeld schon Fragen überlegt, aber heute sind noch etliche Fragen dazu gekommen“, freute sich Antje Boß über das Interesse der Schüler. Die schreiben jetzt einen Artikel über ihren Besuch bei der AZ.

Von der Redaktion