Im Juni beschloss der Rat mehrheitlich, dass die Stadt künftig ein „Sicherer Hafen“ für Flüchtlinge sein soll. Jetzt würdigte dies ein Bündnis aus Kirchen, Partei-Vertretern und Privatpersonen durch das Überreichen von Aufklebern und dem kleinen hölzernen Nachbau einer Arche mit der Aufschrift „ Fairankern – Sicherer Hafen“ an Bürgermeister Matthias Nerlich.

Dieser möge es als „Auszeichnung“ und Zeichen des Dankes dafür verstehen, dass „die Stadt den ersten Schritt gemacht hat“, erklärte bei der Übergabe Kreis-Grünen-Chef Henrik Werner: „ Gifhorn geht damit voran im Landkreis.“ Werner forderte bei der Gelegenheit „die anderen Parteien außer der AfD“ auf, einen Antrag der Grünen zu unterstützen, der darauf abziele, den „Sicheren Hafen“ landkreisweit in den Gebietseinheiten zu etablieren.

Würde des Menschen ist unantastbar

Nerlich nahm die Arche und eine ausreichende Anzahl der kreisrunden, orangefarbenen Aufkleber, die zur Anbringung an den Eingangstüren des Rathauses gedacht sind, dankend entgegen, betonte aber, es gehe „nicht um diesen Preis – schlimm genug, dass man ihn verleihen muss.“ Im Grundgesetz stehe, „dass die Würde des Menschen unantastbar ist und nicht die Würde des deutschen Menschen“.

Wichtiger anzumerken sei auch, dass die Stadt den Schritt in Richtung Sicherer Hafen nicht hätte gehen können, wenn es in ihr nicht viele Menschen geben würde, die ihre Hilfe dafür anböten: „Allein können wir nichts bewegen. Es braucht dabei viele helfende Hände“, so Nerlich. Nach der gemeinsamen Ankündigung von Stadt und Diakonie Mitte September, bis zu 20 Flüchtlinge aus dem ehemaligen Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen, hätten ihn postwendend zahlreiche E-Mails erreicht von Menschen, die ihre Hilfe angeboten hätten, falls eine solche „Zuteilung“ von Flüchtlingen über den Verteilungsschlüssel hinaus seitens des Landes Niedersachsen erfolge.

Offizielle Erklärung in Arbeit

In der Verwaltung in Arbeit sei aktuell eine offizielle formelle Erklärung an das Innenministerium über die Bereitschaft zur Aufnahme besagter Ex-Moria-Bewohner, erklärte der Bürgermeister.

Von Jörg Rohlfs