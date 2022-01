Gifhorn: Sechs von 83 Corona-Neuinfektionen auf Omikron-Variante zurückzuführen

Landkreis Gifhorn

83 Corona-Neuinfektionen sind im Laufe des Dienstags dazu gekommen, davon sechs Omikron-Fälle. Mittlerweile wurden im Landkreis 19 Fälle der Omikron-Mutation nachgewiesen. Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen 11 389 positiv getestete Personen seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 im Landkreis Gifhorn. In den vergangenen sieben Tagen waren es 343 Infektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt um 12,9 auf 193,5. Im Gesundheitsamt wurden weitere 142 Tests vorgenommen.

Nach wie vor gibt es insgesamt acht aktive Corona-Fälle in der Seniorenresidenz An den Meerwiesen in Groß Schwülper und im Seniorendomizil Hankensbüttel.

Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz ist um 0,2 auf 4,6 gesunken, die Intensivbettenbelegung um 0,7 Prozentpunkte auf 7,4 gesunken. Im Gifhorner Helios Klinikum liegen laut DIVI-Intensivregister zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, es ist also ein Patient hinzu gekommen. Beatmet wird aktuell keiner. Und mit Stand von Dienstag informiert Helios über zwölf Covid-19-Patienten auf Normalstation, einer mehr als am Montag.

