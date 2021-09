Gifhorn: Sechs Corona-Neuinfektionen am Montagmorgen

Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn wurden vom Robert Koch-Institut am Montagmorgen sechs Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 159, die 7-Tage-Inzidenz sank um 1,1 auf 89,7. Seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 sind aus dem Landkreis Gifhorn 191 Personen mit oder an dem Virus verstorben.

In der Kita Wahrenholz steigt die Zahl der Corona-Fälle

Die Kreisverwaltung informiert, dass in der Kita Wahrenholz vier weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das Gesundheitsamt hat die bereits bestehende Quarantäne bis zum 21. September verlängert. Außerdem wurde in der IGS Gifhorn eine Person positiv getestet, in der Gemeinschaftsunterkunft der Diakonie gab es zwei positive Testergebnisse.

Auf der Intensiv-Station des Helios-Klinikums liegen aktuell zwei Covid-19-Patienten, beide werden beatmet. Alle zwölf zur Verfügung stehenden Intensivbetten werden zurzeit benötigt. Auf Normalstation liegen mit Stand von vorigem Freitag neun Covid-19-Patienten.

Von der AZ-Redaktion