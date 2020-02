Neues Erlebnismobil ist da: Jetzt starten Schulungen

Landkreis Gifhorn

Das alte Erlebnismobil der Kreisjugendpflege ist nach rund 20 Jahren nicht mehr zeitgemäß gewesen. Nun gibt es ein neues, moderneres Angebot. Dafür hat die Politik 35 000 Euro locker gemacht. Mieten können es künftig alle freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Einzige Bedingungen neben der Tagesmiete in Höhe von 20 Euro: Zuvor muss eine Schulung absolviert werden. Nächster Termin ist am Mittwoch, 18. März.

Modernere Ausstattung

„Die Hobbies und Interessen der Jugendlichen haben sich stark verändert“, erläutert Landrat Dr. Andreas Ebel, weshalb die Verwaltung den Neustart gemacht hat. Die einzelnen Elemente erläuterte Kreisjugendpfleger Bernhard Schuhose. Zu der Ausstattung des Autos gehören Niederseilelemente, Bogenschießausstattung, Waldkiste, Baumkletter-Utensilien, Feuermach-Set, Erste-Hilfe-Ausstattung und Wildnis-Koch-Ausrüstung.

Schulung am 18. März

Nutzer sollten vorab geschult werden, was man mit dem Erlebnismobil genau machen kann. Nächster Termin ist am Mittwoch, 18. März, 10 bis 15 Uhr im Kreishaus II. Wer das Erlebnismobil künftig mieten möchte, kann dies per Email an Bernhard.Schuhose@gifhorn.de tun. Das Erlebnismobil kann übrigens jeder mit einem Autoführerschein steuern.

Von Andrea Posselt