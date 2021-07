Gifhorn

Die Schule der Zukunft geht zum neuen Schuljahr mit vielen neuen Projekten an den Start. Einen ersten Eindruck durften drei Primarstufenklassen der Tagesbildungsstätte Gifhorn bereits beim Summertime-Picknick der Kreismusikschule Gifhorn in Form eines musikalischen Auftritts präsentieren.

Im Vorfeld verbrachten die Schülerinnen und Schüler drei Vormittage in der Kreismusikschule, in der sie die unterschiedlichen Räumlichkeiten und Instrumente kennenlernen durften. Gemeinsamen mit Mikko Keil und Hans-Jürgen Kampa wurde schnell ein gemeinsames Projekt ins Rollen gebracht. Das Lied „Anders als Du“ wurde eingesungen und im Tonstudio aufgenommen.

Die Kinder lernen verschiedene Instrumente kennen

Jedoch blieb es bei diesem Projekt nicht nur beim Gesang. Auch für Instrumente wie Xylophon, Gong und Schlagzeug bekamen die Kinder ein erstes Gefühl. Während der Proben und Aufnahmen wurden die Kinder mit einer Kamera begleitet. Aus den Szenen wird ein Kurzfilm entstehen, der bald im Social Media Portal der Schule der Zukunft zu sehen sein wird.

Am Tag der Aufführung trugen alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Betreuer einfarbige T-Shirts, so dass die Gruppe ein buntes Gesamtbild darstellte. Diese Botschaft passte auch zum Lied „Anders als Du“, das zusätzlich durch Gebärden unterstützt wurde. Alle Kinder und Erwachsenen hatten sichtlich Spaß an dem gemeinsamen Projekt, das den Zusammenhalt von verschiedenen Menschen zeigt und dass man, egal wie man aussieht oder welche Charaktereigenschaften man besitzt, zusammen jede Menge Spaß haben kann. Die Kooperation der beiden Einrichtungen soll weiterhin bestehen bleiben und den Inklusionsgedanken zunehmend in die Tat umsetzen.

Von der AZ-Redaktion