Es ist schon wieder passiert: Einmal mehr fiel die Schrankenanlage des Bahnübergangs Braunschweiger Straße in Gifhorn am Freitag durch eine Störung aus. Die Polizei rückte an. Wenig später waren auch Techniker der Bahn vor Ort.

„Der Zug war gerade durch, da trat die Störung auf“, berichtet ein Sprecher der Deutschen Bahn aus Hamburg. Vermutlich sei das Problem durch einen defekten Kontakt entstanden, so der Bahnsprecher. Im Anschluss hätte die Lichtzeichenanlage des Übergangs dann Dauerrot gezeigt. „Der Defekt ist um 11.50 Uhr aufgetreten“, berichtet der Sprecher der Bahn.

Auch die Gifhorner Polizei war für kurze Zeit vor Ort, um den Übergang zu sichern und den Verkehr zu regeln. „Die Techniker waren bereits wenige Minuten später im Einsatz, denn sie hatten gerade in der Nähe zu tun“, führt der Sprecher der Deutschen Bahn aus. Gegen 12.30 Uhr sei der Schaden behoben gewesen. Schranken- und Lichtzeichenanlage hätten wieder funktioniert.

