Die Prognosen der Meteorologen trafen ein: Die angekündigte Schneewalze hat auch Stadt und Landkreis Gifhorn voll erwischt. Das Unwetter – begleitet von Sturm und eisiger Kälte – sorgte am Sonntag für Ausfälle im Zug- und Busverkehr. Der Winterdienst war im Dauereinsatz. Und es soll weiter schneien.

Los ging es in der Nacht zum Sonntag gegen zwei Uhr: Der heftigste Schneesturm der vergangenen Jahre sorgte später als angekündigt für Verkehrsbehinderungen auf allen Straßen im Kreisgebiet. Bereits am Samstagnachmittag waren auch ohne Schneefall schon einige Verbindungen im Nordkreis nicht mehr befahrbar: Durch den heftigen Wind war unter anderem die Landesstraße 280 zwischen Hankensbüttel und Masel durch Schneeverwehungen blockiert. Ähnlich sah es auch auf der L 286 in Fahrtrichtung Knesebeck aus. Landwirte, die Schneeräumschilder an ihre Traktoren geschraubt hatten, unterstützten den Winterdienst vorbildlich. Sie halfen auch am Sonntag mit.

Eingefrorene Weichen und Verwehungen

Wegen Schneeverwehungen und der extremen Witterung musste erixx den Verkehr auf der RB47-Strecke (Braunschweig-Gifhorn-Uelzen) ab Sonntagvormittag einstellen. Eingefrorene Weichen und hoher Schnee sorgten zudem dafür, dass auch der enno-Zugbetrieb auf der Strecke Hannover-Gifhorn-Wolfsburg und in die Gegenrichtung (RE30) zum Erliegen kam.

Vereiste Weichen und Schneeverwehungen: Der Zugverkehr wurde am Sonntag bereits am Vormittag bis auf Weiteres eingestellt. Quelle: Michael Franke

Wann die Strecken wieder befahrbar sind, ist derzeit noch unklar. „Das hängt davon ab, wie schnell die DB-Netz mit dem Räumen vorankommt und die Weichen enteisen kann“, sagt Metronom-Sprecher Björn Pamperin. „Wir rechnen damit, dass der Betriebsstart am Montagmorgen nicht regulär erfolgen kann und es auch dann noch zu Streckensperrungen und erheblichen Einschränkungen kommen wird.“ Er rät Bahnreisenden dazu, sich auf der Homepage der Unternehmen über den aktuellen Stand zu informieren.

Zwölf-Stunden-Schichten

Von einer Extremwetterlage spricht auch Heiko Höwer, Chef der Kreisstraßenmeistereien. Die Teams an den Standorten Meine und Knesebeck hätten in der Nacht zum Sonntag gegen zwei Uhr ihren Dienst aufgenommen und seien seitdem ununterbrochen im Einsatz. Gearbeitet werde in Zwölf-Stunden-Schichten und mit Unterstützung von Fremdfirmen.

„Das Problem ist der starke Ostwind – kaum ist eine Straße geräumt, ist sie durch Schneeverwehungen auch schon wieder dicht“, beschreibt Höwer die Situation. Aufgrund der extremen Kälte und der Schneehöhen werde Streusalz nicht mehr verwendet. Höwer: „Wir räumen nur noch frei.“ Angesichts der heftigen Schneefälle eine schwierige Aufgabe – das Kreisstraßennetz ist 440 Kilometer lang, hinzu kommen 140 Kilometer Radwege.

Kampf gegen die Schneemassen

„Solche Schneemassen gab’s letztmalig vor elf Jahren“, weiß Peter Futterschneider, Chef des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes der Stadt Gifhorn (ASG). Sein Team war ebenfalls pausenlos im Einsatz, um die Hauptverbindungsstraßen im Stadtgebiet befahrbar zu halten. „Die starken Schneeverwehungen machen die Arbeit schwierig – manchmal sieht’s zehn Minuten nach dem Räumeinsatz schon wieder so aus wie vorher.“ Darum werde mit den Großfahrzeugen auch 24 Stunden durchgearbeitet.

Kampf gegen die Schneemassen: Auch im Stadtgebiet arbeitete der Winterdienst ohne Unterbrechung. Eine Verschnaufpause gibt es auch am Montag nicht. Quelle: Michael Franke

Im Bereich Fischerweg, BGS-Siedlung und Gifhorn-Ost wurde am Sonntag bereits mit der Räumung der Nebenstraßen (Kategorie 3) begonnen. „Mitte und Süd sind am Montag dran“, hofft Futterschneider darauf, dass der Schneefall wie angekündigt zu Wochenanfang etwas nachlässt. Futterschneider lobt die Bevölkerung: Die Autos seien stehen geblieben, die Straßen darum fast leer gewesen – auch weil es keinen Berufsverkehr gegeben habe.

Kein Berufsverkehr: Nur wenige Unfälle

Diesen Sachverhalt bestätigt Gifhorns Polizei. Es habe trotz der heftigen Schneefälle am Sonntag lediglich drei Unfälle gegeben – alle ohne Verletzte. Auf der B4 bei Meine, auf der B248 bei Ehra und auch kurz vor Leiferde seien Autos von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum gelandet. „Die VLG hat uns zudem darüber informiert, dass der Busverkehr vorerst bis auf Weiteres nicht mehr rollt“, so der Polizeisprecher. Am Montagmorgen werde über die weitere Durchführung des Linienverkehrs „aufgrund der dann aktuellen Wetterlage neu entschieden“, teilt die VLG dazu auf ihrer Homepage mit. Infos über einen möglichen Ausfall des Schulunterrichts gibt es ebenfalls ab dem frühen Montagmorgen auf der Homepage des Kreises (www.gifhorn.de).

