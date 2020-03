Schnapszahl-Spende für zwei Projekte

Gifhorn

Das Deutsche Rote Kreuz und die Hospiz Stiftung für den Landkreis Gifhorn sind mit einer großzügigen Spende überrascht worden: Hermann Brandes aus Neuhaus hat beiden je 1111,11 Euro gespendet, dem DRK für das Projekt Wunschmomente, der Hospiz Stiftung für den Hospizbau.

Zwei Projekte unterstützt

Brandes hatte sich dieses Jahr mit 25 Freunden zu seinem nicht runden Geburtstag in München getroffen. Auf Geschenke wurde wie immer verzichtet, es sei denn, seine Gäste schenkten ihm Bargeld. „So ist eine beachtliche Summe zusammen gekommen, die ich gerne auf 2.222,22 Euro aufgerundet habe“, stellte Brandes fest und spendete den Betrag für soziale Zwecke.

Geburtstagsgeschenke: Hermann Brandes spendete je 1111,11 Euro an die Hospiz-Stiftung für den Bau des Hospizhauses und an das DRK-Projekt Wunschmomente. Quelle: privat

Über eine Hälfte des Geldes darf sich jetzt das Deutsche Rote Kreuz freuen, das mit dem Geld sein ehrenamtliches Projekt „Wunschmomente“ unterstützt. Dieses erfüllt letzte Wünsche todkranker Menschen und ist dafür auf Spenden wie die von Brandes angewiesen, denn „das Projekt wird von Ehrenamtlichen getragen“, wie DRK-Vorstand Sandro Pietrantoni berichtete.

Weitere Spenden sind nötig

Die andere Hälfe der Spende ging an die Hospiz Stiftung des Landkreises Gifhorn. Diese wird es für den Neubau des Hospiz in Gifhorn verwenden. „Wir freuen uns über diese Spende, weil uns im Augenblick jede Spende unserem Ziel, mit dem Neubau zu beginnen, näher bringt“, meinte Vorstand Alexander Michel. Wer das Hospiz ebenfalls finanziell unterstützen möchte, kann seine Spende an IBAN DE81 2695 1311 0161 4508 61 überweisen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hospiz-gifhorn.de.

