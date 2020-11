Gifhorn

Einschränkungen in fast allen Bereichen hat das Corona-Jahr 2020 gebracht – und für 2021 zeichnet sich keine Trendwende ab. Darum sind große Sausen und Events in Gifhorn auch im neuen Jahr unwahrscheinlich. Für Schützen- und Altstadtfest plant die Stadt zwar, aber mit gebremstem Schaum.

Normalerweise läutet der gemeinsame Ausmarsch von USK und BSK schon zwei Wochen vor dem Schützenfest – immer zu Pfingsten – die fünfte Jahreszeit in Gifhorn ein. Seit das Gifhorner Landwehrbataillon 1815 an der Schlacht bei Waterloo teilgenommen hat, findet das Fest in der Woche des 18. Juni – dem Jahrestag der Schlacht – statt. Die Traditionsveranstaltung auf die Pandemie-Streichliste setzen: das will die Stadt als Veranstalterin sechs Monate vorher zwar noch nicht, agiert bei den Planungen allerdings zurückhaltend.

Corona-Lage ist schwer einschätzbar

„Zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand einschätzen, wie sich die Corona-Lage im kommenden Jahr darstellen wird. Deshalb kann auch keine Aussage darüber getroffen werden, ob es ein Schützenfest 2021 geben wird oder nicht“, hat Stadtsprecherin Annette Siemer die Hoffnung noch nicht aufgeben. Die gleiche Einschätzung gelte auch für das Altstadtfest.

Königstafel in der Stadthalle: Die aktuelle Corona-Entwicklung macht Gifhorns fünfte Jahreszeit auch 2021 eher unwahrscheinlich. Quelle: Christina Rudert (Archiv)

Die größte Freiluft-Party in der Südheide – sie soll 2021 vom 20. bis 22. August stattfinden – bewirbt die Stadt schon seit längerer Zeit im Internet. Die Bewerbungsfrist für Künstler, Bands und Showacts endet zum 31. Dezember 2020. Gewerbetreibende – darunter Getränke- und Imbissstand-Betreiber – haben für ihre Bewerbung einen Monat länger Zeit.

Frage nach Verträgen stellt sich für die Stadt nicht

Fallen Schützenfest und Altstadtfest erneut flach, wird’s für ausgewählte und erfolgreiche Bewerberinnen und Bewerber vonseiten der Stadt jedoch keine Ausfallentschädigung geben. Siemer verweist auch in diesem Punkt auf die nicht einschätzbare Corona-Lage. „Von daher stellt sich für die Stadt auch nicht die Frage nach Vorverträgen und langfristigen Verträgen“, so die Stadtsprecherin. Sie würden aufgrund der Corona-Lage derzeit nicht abgeschlossen.

„Sollte im kommenden Jahr die Corona-Pandemie soweit zurückgedrängt worden sein, dass Schützen- oder Altstadtfest vertretbar sind, dann wird sich das Festprogramm daran orientieren, was kurzfristig machbar ist“, erläutert Siemer den Plan der Verwaltung.

Ein weiteres Jahr der Regentschaft?

Letztmalig fand Gifhorns Altstadtfest übrigens 2019 statt – bereits zum 40. Mal. Zehntausende von Besucherinnen und Besuchern feiert in der Innenstadt drei Tage lang eine Riesenparty. 75 Bands und mehr als 125 Stände gehörten dazu. Ebenfalls 2019 durften Gifhorns Schützen noch einmal aufmarschieren. Seitdem ist Andreas Erhardt (7. Zug des USK) Schützenkönig. So wie’s aktuell aussieht, kann er sich auf ein weiteres Jahr seiner Regentschaft einstellen.

Von Uwe Stadtlich