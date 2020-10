Gifhorn

Nach mehreren Schlaganfällen ist Bernd Rummrich aus Gifhorn seit Mitte der 1990er Jahre halbseitig gelähmt. Dennoch engagiert er sich seit vielen Jahren in einer Selbsthilfegruppe, die er seit 2008 auch leitet. Das teilt Tina Armbruster von der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe mit Sitz in Gütersloh mit. Laut Armbruster hat Rummrich in der Corona-Phase ein besonderes Mittel gefunden, um den Kontakt innerhalb der Gruppe aufrecht zu erhalten. Fazit nun: „Sein Engagement hat ihm eine Nominierung für den Motivationspreis der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe eingebracht.“

Die Nominierten sind Vorbilder

Diesen Preis vergibt die Gütersloher Stiftung alle zwei Jahre an Menschen, die sich als Betroffene, Ehrenamtliche oder Fachleute in herausragender Weise für das Thema Schlaganfall engagieren. „Die Nominierten sind Vorbilder und motivieren Betroffene, sich nach einem Schlaganfall ins Leben zurück zu kämpfen“, teilt Armbruster mit.

Anzeige

Modellbahn im Garten: Bernd Rummrich erhält von Gruppenmitgliedern und Passanten ausreichend Motivation, seine Anlage zu perfektionieren. Quelle: Privat

Blick zurück: 42 Jahre war Rummrich alt, als er 1995 und 1996 zwei Schlaganfälle erlitt. „Seine linke Körperhälfte ist seitdem zum Großteil gelähmt.“ Mit viel Willenskraft und noch mehr Einsatz bei den Therapien habe er das Gehen wieder erlernt – allerdings verursache die Fehlhaltung Schmerzen in Gelenken. „Aber Jammern ist nicht sein Ding“, sagt Rummrichs Ehefrau Rita.

Lesen Sie auch: Gifhorn: Eddy Oglu berät Bewegungsschule

Rummrichs wandten sich laut Armbruster bald an die Selbsthilfegruppe (SHG) Gifhorn. Den Austausch mit Betroffenen und Angehörigen und die Harmonie der Gruppe habe das Ehepaar sofort geschätzt. Als der Vorsitzende 2008 aus Altersgründen ausschied, habe Bernd Rummrich den Posten übernommen. „Wir wollten unbedingt, dass es weiterläuft“, berichtet Rita Rummrich. In der Gruppe herrsche ein toller Zusammenhalt, einige Mitglieder hätten feste Freundschaften geschlossen. Entsprechend groß sei das Bedauern gewesen, als in diesem Frühjahr Corona-bedingt die Gruppentreffen abgesagt werden mussten. Es habe kein Gedächtnistraining mehr, keine Vorträge, keine Ausflüge gegeben. Aber mit so vielen Angehörigen einer Risikogruppe sei es nicht anders möglich gewesen.

Der eigenen Langeweile entkommen

Rummrich fand Armbruster zufolge bald einen Weg, der eigenen Langeweile zu entkommen: Schon länger habe er den Traum gehabt, eine Garten-Eisenbahn zu installieren. So sei eine märchenhafte Miniatur-Landschaft auf dem Grundstück der Rummrichs entstanden, „auf der sich mittlerweile zwei Züge tummeln“. Der gelernte Kfz-Mechaniker konnte sich nach Meinung Armbrusters richtig austoben, „und natürlich ist er mit der Wartung der Waggons und Pflege der Gleise gefordert“.

Kontakt zur Schlaganfall-Hilfe Schlaganfälle verhindern, Versorgung verbessern und Betroffenen helfen – dafür setzt sich die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ein. Das Service- und Beratungszentrum ist montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr erreichbar unter Tel. (0 52 41) 97 70-0, info@schlaganfall-hilfe.de, www.schlaganfall-hilfe.de

Das Allerbeste aber laut Armbruster: „Im Juni lud Rummrich seine Gruppenmitglieder zum Treffen in den Garten ein – selbstverständlich mit Abstand und zeitlich gestaffelt.“ So sei ein Wiedersehen möglich gewesen, und neben ausführlicher Begutachtung der Modellbahn seien auch Schlaganfall-Themen besprochen worden. Die Freude der Gruppenmitglieder und auch von Passanten seien für Rummrich ausreichend Motivation, seine Anlage weiter zu perfektionieren. Armbruster: „Jetzt heißt es Daumen drücken für den Preis! Die Verleihung ist für Freitag, 6. November geplant.“

Von unserer Redaktion