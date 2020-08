Gifhorn

Ein Werk im Gifhorner Gewerbegebiet schließt für immer. Die Roof Systems Germany GmbH/Golde macht den Standort in der Rockwellstraße Ende September dicht. Über die Nachnutzung der Immobilie ist noch nicht entschieden.

„Die Standortschließung ist für den 30. September 2020 geplant“, sagt die frühere Werkleiterin Nicole Wolf. Die Steinhorsterin ist bereits seit Ende Juni keine Chefin des Standortes Gifhorn mehr. „18 Jahre und genau acht Monate war ich dort beschäftigt“, blickt Wolf auf ihre Führungstätigkeit zurück. In der letzten Zeit seien in dem Gifhorner Werk Schiebedächer für Mercedes – für den SLK, den SL sowie für die S-Klasse – produziert worden, so Wolf. Diese Aufträge seien ausgelaufen, neue Aufträge seien nicht mehr in Gifhorn platziert worden.

Eine neue Anstellung hat die frühere Roof-Systems-Chefin Nicole Wolf bisher noch nicht – sie engagiert sich jedoch inzwischen auf Gifhorns politischer Bühne. Seit Februar ist sie Kreisvorsitzende der Ökologisch-Demokratischen-Partei ( ÖDP).

Früher war das Werk ein großer Arbeitgeber

Mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehörte der Industriestandort im Gewerbegebiet Am Allerkanal in der Anfangszeit zu Gifhorns großen Arbeitgebern. Rockwell-Golde, später Meritor, danach ArvinMeritor, dann Inteva, zuletzt die zum spanischen CIE Automotive Konzern gehörende Roof Systems Germany GmbH: Das Gifhorner Werk machte in den drei Jahrzehnten eine abwechslungsreiche und schwierige Zeit durch. Immer wieder musste um Aufträge gekämpft werden, die Zahl der Beschäftigten ging immer weiter zurück.

Ein Bild aus besseren Tagen: Beim Zukunftstag hatten Mädchen und Jungen aus Gifhorns Schulen die Möglichkeit, sich in der Rockwellstraße über die Produktion von Schiebedächern zu informieren. Quelle: Photowerk (Archiv)

„Es wurden in dem Werk Schiebedächer, Großdach-Systeme und Tür-Module für die Automobil-Industrie gefertigt“, berichtet der Wesendorfer Dieter Braun, der bis zum Renteneintritt 30 Jahre lang als Leiter der Werktechnik am Standort in der Rockwellstraße beschäftigt war. Abnehmer der Produkte waren neben Mercedes auch VW, Opel, PSA, BMW, Porsche, Audi, Rolls Royce und Smart.

Werk hat eine traurige Entwicklung genommen

„Was dort jetzt passiert, ist wirklich traurig – es sind nur noch rund 20 Beschäftigte an Bord“, kommentiert Braun das Aus für das Gifhorner Werk. „Die Schließung hat nichts mit Corona zu tun“, weiß der frühere Werktechnik-Leiter, der auch nach seinem Renteneintritt noch mit einem 450-Euro-Job in dem Gifhorner Werk ausgeholfen hat. „Aufträge hat CIE genug, doch das Gifhorner Werk wird dichtgemacht, weil die Produktion nach Rumänien und die Slowakei verlagert wird“, sagt Braun.

Geldgier und Niedriglohnsektor

Für Matthias Disterheft, Geschäftsführer der IGMetall in Wolfsburg, steht fest, „dass die Macht des Geldes und der Niedriglohnsektor“ zur Schließung des Werkes geführt haben. „Es ging über Jahre nur darum, immer billiger zu produzieren“, so Disterheft. Auslagerung und Personalabbau seien auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrieben worden. Nur weil es einen Betriebsrat gegeben habe, sei für das Werk ein Sozialplan verhandelt worden. Disterheft sieht auch die Auftraggeber in der Verantwortung: „Das sind alles Premiumhersteller – die müssen hinschauen, was bei ihren Zulieferern passiert.“

Die Nachnutzung des großen Werkes ist ungeklärt. Der Engineering-Partner IAV, der im Gewerbegebiet Am Allerkanal mit mehren Standorten vertreten ist, hat kein Interesse an einer Übernahme der Immobilie. „Wir sind derzeit mit unserem Neubau und dem Bau eines Parkhauses beschäftigt“, sagt IAV-Sprecher Markus Mrozek.

Von Uwe Stadtlich