Benzol und andere Schadstoffe in der Raumluft – nach gesundem Wohnraum klingt das nicht. Im Schneppelmoor in der Nachbarschaft zur Altlastdeponie Merkelsche Grube wurden allerdings in einem Haus diverse Schadstoffe in der Raumluft festgestellt, wie Kreisrat Rolf Amelsberg im Ausschuss des Landkreises für Umwelt, Bau, Energie und Regionalplanung berichtete. Welche Folgen das hat, bleibt abzuwarten.

Amelsberg informierte die Politiker über den Sachstand der Untersuchungen im Bereich der Merkelschen Grube. Danach sind 2018 hohe Methan- und Benzolwerte festgestellt worden. „Daraufhin gab es eine Nutzungseinschränkung für das Wochenendhausgebiet.“ Den Vorschlag, in den Häusern die Raumluft mit Hilfe eines so genannten Passivsammlers zu analysieren, lehnten die Eigentümer jedoch ab, so dass nur in einem einzigen Haus die Werte gemessen werden konnten. Außer Benzol fanden sich weitere Schadstoffe in der Raumluft. „Die untere Bodenschutzbehörde hält weitere Untersuchungen für dringend erforderlich“, so Amelsberg. Die entsprechenden Informationen sind an das Landesgesundheitsamt weitergeleitet worden.

Mehr Stichproben würden die Werte verifizieren

„Die Werte sollten durch eine größere Stichprobenzahl verifiziert werden“, ergänzte Antje Präger, Fachbereichsleiterin Umwelt in der Landkreisverwaltung. Sie erhofft sich eine Einschätzung vom Landesgesundheitsamt, wie weiter vorzugehen ist. „Notfalls kann sich der Landkreis auch das Recht auf Beprobung auf den Privatgrundstücken erstreiten“, beantwortete sie eine Frage von Dr. Arne Duncker (Grüne).

Sechs Bohrschlammablagerungen im Landkreis – in Hankensbüttel, Schneflingen, Vorhop, Leiferde und Hardesse – werden zurzeit mit Hilfe eines Förderprogramms des Landes untersucht, wie Axel Olbinsky vom Umweltamt berichtete. „Es geht zum einen um die Untersuchung, ob Menschen unmittelbar gefährdet sind, und zum anderen um den Grundwasserschutz.“ Die Ablagerungen, einige von ihnen schon fast 100 Jahre alt, wurden im ersten Schritt historisch erkundet. Mittlerweile liegen auch erste Untersuchungen für Hankensbüttel, Leiferde und Hardesse vor, mit den Ergebnissen für Schneflingen und Vorhop rechnet Olbinsky für Ende des Jahres. „Danach scheint das Grundwasser nicht beeinflusst zu werden“, so Olbinsky. Um die Gefahr nachhaltig auszuschließen, ist eine fortwährende Beobachtung geplant.

Die Grünen hätten sich eine öffentliche Anhörung gewünscht

Für die Grünen hatte Dr. Arne Duncker einen Antrag eingebracht, dass alle Vorkehrungen zu treffen seien, dass weitere Schadensfälle im Zusammenhang mit der Erdölförderung verhindert werden – Nassöl aus alten Ölleitungen und Lagerstättenwasser waren mehrfach ausgetreten. „Das Thema treibt die Menschen im Nordkreis um“, betonte Duncker in der Sitzung. Amelsberg berichtete, dass es diverse Gespräche der Kreisverwaltung mit dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie ( LBEG), auch mit Bernd Ebeling und Christian Schroeder von der Bürgerinitiative aus dem Isenhagener Land gegeben habe. Ziel sei die Sicherung von Trinkwasserschutzgebieten. „Wir sind dem Antrag also nachgekommen.“ Nicht zur Zufriedenheit Dunckers: „Wir wollten eine öffentliche Anhörung, damit auch die Bürger informiert werden.“ Die hätten gar nicht das Bedürfnis nach weiterer Information, mutmaßte Inge Elvers ( CDU). „Wenn sie das gewünscht hätten, hätten sie sich mit Sicherheit gemeldet – aber das ist nicht passiert.“ Der Ausschuss lehnte den Antrag der Grünen mit acht zu einer Stimme ab.

Von Christina Rudert