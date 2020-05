Sanitätshaus Bode zieht in ehemaliges Modegeschäft Bloom No.16

Gifhorn

Das Sanitätshaus Bode zieht um, bleibt der Gifhorner Fußgängerzone aber erhalten. Ab Ende Juni – so der Plan – sind Tassilo Bode und sein Team im Steinweg 16 zu finden, dort wo bis Ende 2019 das Modegeschäft Bloom No.16 untergebracht war.

Das neue Sanitätshaus soll offen, hell und modern sein, sagt Inhaber Tassilo Bode. Und das ist im Steinweg 16 eher möglich als in den alten Räumen wenige Meter weiter nördlich. Statt 120 Quadratmetern stehen dem Bode-Team nun 250 Quadratmeter zur Verfügung. Derzeit sind noch die Handwerker bei der Arbeit. Am 29. Juni, spätestens aber am 15. Juli – und damit noch vor den Sommerferien – soll das Sanitätshaus in den neuen Räumen öffnen. Je nachdem, wie schnell die Arbeiten beendet sind.

Der neue Laden wird moderner

„Es wird ein großer, offener Laden, in dem die Kunden sich wohlfühlen sollen“, sagt Tassilo Bode. Mit dem Umzug will er weg von dem alten, etwas angestaubten Image, das Sanitätshäuser oft noch haben. Und hin zum Bild eines modernen Gesundheitsdienstleisters. Im vorderen Bereich wird es einen Bereich für die Beratung der Kunden geben, etwa in den Bereichen Reha und Sport. Im hinteren Bereich stehen drei Kabinen für Gespräche mit Kunden zur Verfügung. Zudem hält mit dem Umzug moderne Technik Einzug in das Sanitätshaus. Diese soll es erleichtern, Produkte speziell für die Bedürfnisse der Kunden anzufertigen.

Das Sanitätshaus Bode ist seit Mitte der 1980er Jahre in der Gifhorner Fußgängerzone ansässig. Mittlerweile verfügt es über insgesamt vier Filialen: jeweils eine in den Kliniken Gifhorn und Wolfsburg und jeweils eine in den Städten selbst. Seit drei bis vier Jahren habe er bereits Pläne für einen Umzug, so Tassilo Bode. Nach der Schließung von Bloom No. 16 habe sich die Gelegenheit ergeben. „Es war wichtig für uns, in der Fußgängerzone zu bleiben“, sagt Bode.

Lob für Expansion in Corona-Zeiten

„Ein Sanitätshaus trägt zum Erhalt der Lebensqualität im Alter bei“, freute sich Wista-Geschäftsführer Martin Ohlendorf – und zwar auch darüber, dass Tassilo Bode in Corona-Zeiten den Mut habe zu expandieren. In Zeiten des demografischen Wandels und einer älter werdenden Gesellschaft sei ein Sanitätshaus ein wichtiger Bestandteil der Fußgängerzone.„Wir müssen unseren Kunden gerade jetzt zeigen, dass wir für sie da sind“, erklärte Bode mit Blick auf die Corona-Krise, die auch dem Sanitätshaus wirtschaftlich schwere Monate beschert habe.

Von Christian Albroscheit