Gifhorn: Saitensprung geben Spontan-Konzert im Pfarrgarten

„Wir haben so große Lust, wieder vor Publikum zu spielen, dass wir uns spontan entschieden haben, zusammen mit unserem Veranstalter Ulrich Kleine und Martin Wrasmann von der St. Altfridgemeinde gleich für nächsten Sonntag ein Sommerkonzert zu veranstalten“, strahlt Rainer Mehlhase, Chef von Saitensprung – am 30. August wird musiziert.

Das Hygienekonzept hat sich schon bei Open-Air-Gottesdiensten bewährt

Um 15 Uhr geht es los im Garten der St. Bernwardkirche am Gifhorner Kirchweg 7. „Unsere Gemeinde hat ein erprobtes Hygienekonzept für Open-Air-Gottesdienste, das sich leicht auf ein Konzert übertragen lässt“, so Martin Wrasmann, Pressesprecher von St. Altfrid. Es wird eineinhalb Stunden durchgespielt ohne Pause, und es darf keine Bewirtung geben. Die Besucher und Besucherinnen tragen ihre Kontaktdaten zu Beginn in Listen ein. „Sollte die Zahl von 150 erreicht sein, müssen wir leider schließen, Anmeldungen braucht es deshalb aber nicht zu geben“, so Mehlhase weiter.

Die Besetzung ist seit vielen Jahren konstant

Saitensprung spielt seit vielen Jahren in konstanter Besetzung: Rainer Mehlhase, (Gitarre, Gesang, Percussion), Insa Busse (Klarinette), Bernd Armbruster (Gitarre), Silke Glatt (Violine), Uli Scheja (Kontrabass, Gesang und mehr), Christiane Schweitzer-Mehlhase (Akkordeon, Gesang). Saitensprung verortet sich musikalisch in Stilen aus allen Himmelsrichtungen. Tangos, französische Walzer und Chansons sowie Klassiker der Folk- und Popmusik aus aller Welt gibt es in Kombination mit einer humorvollen Moderation.

Einlass ist ab 14.30 Uhr. Anstelle des Eintrittes erbittet die Band Spenden zugunsten des Kiran-Kinderhauses in Kathmandu – ein Kinderhaus für Mädchen aus den ärmsten Schichten Nepals, die dort ein Zuhause sowie eine Schul- und Berufsausbildung bekommen.

