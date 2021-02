Gifhorn

Viele Unfälle mit Toten und Schwerverletzten auf der K 114 im Bereich Gifhorn: Die SPD will gegensteuern und Raser zukünftig ausbremsen. Mit Kreiseln an den Einmündungsbereichen soll die stark befahrene Tangente sicherer werden. Am 1. März befasst sich der Verkehrsausschuss mit dem Thema.

Gemeinsam haben die beiden SPD-Ratsherren Carsten Behling und Boris Jülge die Idee ihrer Fraktion in einem Antrag zu Papier gebracht. Die Forderung von Jülge und Behling: Die Verwaltung soll den Bau von Kreiseln auf der K 114 in der Ortslage Gifhorn prüfen. Kreisverkehre können sich Gifhorns Sozialdemokraten an der Einmündung Dannenbütteler Weg, Lehmweg und auch I. Koppelweg vorstellen. SPD-Fraktionschef Gunter Wachholz weiß jedoch, dass die Stadt das Problem nicht alleine angehen kann. Die Tangente (K 114) ist nun einmal eine Kreisstraße. „Mit dem Landkreis sind entsprechend zielführende Gespräche zu führen“, heißt es darum in dem SPD-Antrag für den Fachausschuss. Dabei müsse es auch um Fragen der Finanzierung gehen.

Den Vorstoß unterstützen

Die SPD hofft nun darauf, dass auch die anderen Parteien den Vorstoß unterstützen. Mit dieser Maßnahme werde nämlich ein wichtiger Beitrag geleistet, um für mehr Sicherheit auf diesem Streckenabschnitt zu sorgen. „In der Vergangenheit kam es auf der K 114 im Bereich der Gifhorner Ortsumgehung mehrfach zu schweren Unfällen – unter anderem auch mit Todesfolgen“, erinnert Behling an die schlimmen Crash-Folgen.

Der letzte schwere und tödliche Unfall ist noch nicht einmal ein Jahr her. Am 27. Juni 2020 gegen 21 war eine 26-jährige VW-Up-Fahrerin auf dem II. Koppelweg unterwegs. Sie wollte die Tangente in Richtung Stadt überqueren und übersah dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Mercedes-Fahrers. Die Mittelklasse-Limousine erfasste den Up auf der Fahrerseite und katapultiert ihn fast 50 Meter weit weg. Die 26-Jährige hat keine Chance, sie starb im Wrack ihres Kleinwagens.

Für mehr Sicherheit sorgen

Durch den Bau von Kreiseln insbesondere die schwächeren Verkehrsteilnehmer besser schützen: Mit dieser Maßnahme werde die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger deutlich verbessert, sind Jülge und Behling überzeugt. Kreisel seien in der Lage, „das Rasertum auf der Kreisstraße 114 einzudämmen“. Sie seien zudem kostengünstiger umzusetzen als wesentlich teurere Ampelanlagen, die später auch noch Wartungskosten nach sich ziehen würden. „Als Vorbild kann der Verkehrskreisel am Campus in Gamsen dienen“, verweisen Boris Jülge und Carsten Behling auf einen gut funktionierenden Kreisverkehr. Dem Rad- und Fußgängerverkehr werde dort Vorrang eingeräumt.

Beeinträchtigung des Verkehrs

Die Forderung nach mehr Sicherheit an den K-114-Einmündungsbereichen in der Ortslage Gifhorn ist allerdings nicht ganz neu: Bereits vor zwanzig Jahren gab’s nach einem tödlichen Unfall unweit der Zufahrt zum II. Koppelweg erstmals Bürgerproteste und Unterschriftensammlungen, um den Bau einer Ampel zu erreichen. Im Verkehrsausschuss des Kreises gab die SPD den Bürgerinnen und Bürgern seinerzeit Rückendeckung – gebaut wurde eine Signalanlage jedoch nicht. Verwaltung, Fachleute und die Politik waren damals davon überzeugt, dass eine Ampel den Verkehr auf der K 114 zu stark beeinträchtigen würde.

Von Uwe Stadtlch