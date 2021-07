Gifhorn

Sie haben ein Herz für Kinder und Jugendliche und engagieren sich erneut mit der Spende einer Rekordsumme: Die Mitglieder des Rotary-Clubs Gifhorn-Wolfsburg unterstützen mit 7000 Euro ein Ausbildungs- und Pädagogik-Projekt. Das Geld wurde am Dienstag in den Diakonischen Heimen Kästorf übergeben.

„Die Förderung und Unterstützung junger Menschen hat für uns seit Jahren eine große Bedeutung“, sagt Rotary-Präsident Diethelm Mislak. Er war mit seinem Vorstandsteam am Dienstagvormittag ins Diakonie-Bistro gekommen, um gleich zwei große Spendenschecks an die Kästorfer Einrichtung zu übergeben.

„Zukunft als Ziel“ heißt das Ausbildungsprojekt für Flüchtlinge

5000 Euro des gespendeten Rotary-Geldes verwendet die Diakonie, um das Ausbildungsprojekt „Zukunft als Ziel“ zu fördern. „Wir haben es 2015 ins Leben gerufen, um minderjährigen und unbegleiteten Flüchtlingen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, berichtet Projekt-Leiterin Gabriele Zikoll. Kfz-Werkstatt oder Malerbetrieb: Bis heute hätten in diesen Einrichtungen der Diakonie zehn junge Flüchtlinge eine Ausbildung gestartet. „Sechs haben sie inzwischen erfolgreich beendet, zwei weitere befinden sich noch in der Ausbildung“, so Zikoll. Lediglich zwei der Azubis hätten abgebrochen.

„Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden – und haben eine durchaus gute Erfolgsquote“, zieht Zikoll Bilanz. Größte Hürde für die jungen Flüchtlings-Azubis sei nach wie vor die Sprache. Das Geld der Rotarier würde darum auch für gezielten Förderunterricht Verwendung finden.

Über 2000 der gespendeten 7000 Euro freut sich Ellen Simon, Leiterin der Rischborn-Förderschule der Diakonie. Sie will den Geldbetrag für das Projekt „Grünes Klassenzimmer“ einsetzen, das in Kooperation mit Life Concepts in der Gifhorner Wilhelmstraße läuft. Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren beim Lernen helfen: Das „Grüne Klassenzimmer“ setzt dabei auch auf „tierunterstützte Pädagogik“. Mit der Rotary-Spende soll darum ein Außengehege für Kaninchen finanziert und gebaut werden.

Weitere Hilfsprojekte

Die Unterstützung für die Diakonie ist übrigens nicht das einzige Hilfsprojekt, das die Rotarier in 2021 angehen. „Wir werden auch mit einer Summe von 10 000 Euro die Flutopfer unterstützen“, kündigt Präsident Diethelm Mislak an. Zudem seien inzwischen 4000 Euro ins afrikanische Ghana gegangen. „Dort helfen wir regelmäßig bei einem von uns aufgebauten Schulprojekt“, führt Rotarier-Vorstandsmitglied Hans Georg Melching aus.

Geld für weitere Spenden-Projekte wollen die Rotarier zudem am 10. September sammeln. Geplant sei ein „rotarisches Hoffest“, bei dem alle Mitglieder mit anpacken würden, kündigt der Präsident an. Veranstaltungsort werde das Rittergut in Ribbesbüttel sein. Der Rotary-Club hofft nun darauf, dass die Corona-Zahlen der Veranstaltung keinen Strich durch die Rechnung machen.

Von Uwe Stadtlich