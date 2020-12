Jetzt gibt’s zwei Straßen mit dem Namen von Gifhorns Partnerstädten Korssun und Dumfries: Bürgermeister Matthias Nerlich brachte die beiden Schilder am Freitag persönlich an den Masten an, die im Baugebiet Lehmweg-Süd stehen. Per Videodreh wurde die „Taufe“ dokumentiert.