Gifhorn

Auf einer der größten Baustellen in Gifhorns Innenstadt geht’s inzwischen wieder gut voran: Der Hospiz-Neubau in der Lindenstraße wächst rasch in die Höhe. Der Rückstand bei den verschiedenen Gewerken – auch bedingt durch den langen Winter – wurde aufgeholt. Das Richtfest für das 6,5-Milli0nen-Euro-Projekt soll in wenigen Wochen gefeiert werden. Inzwischen entsteht die Obergeschoss-Decke.

Noch im Frühjahr sah es so aus, als ob sich der Eröffnungstermin vom Sommer in den Spätherbst 2022 verschiebt – jetzt gibt es gute Nachrichten. „Wir haben den Rückstand inzwischen wieder aufgeholt und liegen voll im Zeitplan“, freut sich Alexander Michel, Vorsitzender der Hospiz-Stiftung, über den zügigen Baufortschritt auf dem 3200 Quadratmeter großen Areal hinter der Villa Wiggers.

Das Richtfest findet wohl Ende Oktober statt

Ein wichtiger Schritt in Richtung Fertigstellung des Gebäudes ist am Dienstag erfolgt: Große Betonmischer lieferten das notwendige Material für die Decke des Obergeschosses an, das mit einem langen Ausleger und einer Spezialpumpe an Ort und Stelle befördert worden ist. „Die Decke muss im Anschluss ein paar Tage austrocknen, dann kommen die Wände für das Obergeschoss und der weitere Innenausbau kann in Angriff genommen werden“, geht Michel auf die nächsten Schritte ein. Im Anschluss werde das Gebäude seinen Dachstuhl erhalten. „Wir hoffen, dass das Richtfest dann Ende Oktober gefeiert werden kann“, so Michel.

Auch im Erdgeschoss tut sich etwas. „Die Fenster werden eingebaut, auch Elektro- und Sanitär-Arbeiten laufen“, ist Michel optimistisch, dass das große Gebäude rechtzeitig zum Winter dicht ist. Der Neubau, der auf einer 870 Quadratmeter großen Sohlfläche entsteht, bietet mit seinen drei Geschossen nach Fertigstellung eine Nutzfläche von 1900 Quadratmetern, der umbaute Raum hat eine Größe von 8300 Kubikmetern.

Der Neubau soll zwölf Gästezimmer erhalten

„Alle spricht dafür, dass der Eröffnungstermin im Sommer 2022 gehalten werden kann“, erklärt Alexander Michel. Der Neubau soll bei seiner Eröffnung über bis zu zwölf Gäste- und Angehörigen-Zimmer und diverse Schulungs-, Aufenthalts- und Veranstaltungsräume verfügen. Verantwortliche Architektin des Projekts ist Andrea Geister-Herbolzheimer aus Oldenburg.

Betonmischer im Einsatz: Auf der Hospiz-Baustelle gehen die Arbeiten zügig voran. Das Richtfest soll in wenigen Wochen gefeiert werden. Quelle: Uwe Stadtlich

Einen Namen hat das Gifhorner Hospiz-Gebäude allerdings noch nicht. „Da wollen wir gerne die Bevölkerung einbinden und im Rahmen eines Wettbewerbs Vorschläge einholen“, kündigt der Vorsitzender der Hospiz-Stiftung an.

Von Uwe Stadtlich