Gifhorn

Wie schlägt sich Gifhorns „Alte Ziege“ im Restaurant-Wettstreit mit vier weiteren Lokalen? Im Februar wird es spannend für Wirtin Nicole Rudbach und ihr Team. Dann strahlt nämlich Kabel 1 das Niedersachsen-Special aus, in dem die Gastronomin aus der Braunschweiger Straße mit ihrem Bar-, Restaurant- und Brasserie-Konzept bei den Testessern punkten will.

Bei wem schmeckt’s am besten? – Die Gifhornerin, ihre Köchin Rena Kaiser und das gesamte Ziege-Team gehen in der beliebten Kabel-1-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ gegen Gastro-Betriebe aus Peine, Celle und Hannover ins Rennen. Ende vergangenen Jahres wurde für die Niedersachsen-Sonderausgabe des TV-Formats, das von Starkoch Mike Süsser präsentiert wird, auch in Gifhorn gedreht. Nun steht der Sendetermin fest. Nach aktuellen Planungen sollen die fünf Folgen vom 14. bis zum 18. Februar im Vorabendprogramm bei Kabel 1 gesendet werden. „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ gehört zu den erfolgreichsten Doku-Soaps des Senders und wird montags bis freitags ab 17.55 Uhr ausgestrahlt.

Gespannt auf TV-Beitrag bei Kabel 1

„Wie’s für uns gelaufen ist, darf ich nicht verraten – aber ich bin selbstverständlich wahnsinnig gespannt darauf, wie wir im Fernsehen rüberkommen und wie der Beitrag geworden ist“, freut sich Rudbach auf die Sendung. Die will sie – falls es die Corona-Spielregeln zulassen – gemeinsam mit ihrem gesamten Team und einigen Gästen anschauen. Über den Ausstrahlungszeitpunkt sei sie vom Sender inzwischen per Mail informiert worden. „Ich hoffe, dass wir unser Lokal dann schon wieder offen haben, denn wegen Corona und der damit verbundenen Folgen ist leider seit Dezember dicht“, sagt Rudbach.

Langer Drehtag

Gedreht wurde in Gifhorn von 8 Uhr am Morgen bis in die späten Abendstunden. „Zum Mitmachen haben uns die Gäste ermutigt – es hat eine Menge Spaß gemacht und wir haben gemeinsam viel gelacht“, berichtet Nicole Rudbach über das Entstehen der TV-Produktion. Was auf die Teller kommt, bleibt bis zur Ausstrahlung der Sendung ebenfalls ein Geheimnis. „Mit unserer Brasserie-Karte bieten wir eine Rundreise durch Europa an“, deutete Rudbach bereits vor einigen Wochen an, dass der Wettkampf-Beitrag der „Alten Ziege“ durchaus abwechslungsreich und vielfältig sein wird. Einen Vorschau-Trailer für den Kochwettstreit werde es vermutlich schon in der kommenden Woche bei Kabel 1 zu sehen geben, so die Gastronomin.

Dreh für „Mein Lokal, Dein Lokal": Gastronomen aus Hannover, Eldingen und Peine stellten sich dem Wettkampf. Auch Nicole Rudbach, Chefin der Alten Ziege in Gifhorn, ist mit dabei. Quelle: Siegfried Glasow (Archiv)

Die Gifhornerinnen und Gifhorner werden Rudbach und ihrem Team sicherlich ganz fest die Daumen drücken. Am 18. Februar soll dann feststehen, welches Testessen die meisten Punkte geholt hat – für die Siegerin oder den Sieger gibt’s 3000 Euro Gewinngeld.

In den Wettkampf gezogen sind außer der „Alten Ziege“ auch das Restaurant „Cuchillos“ aus Hannover, das „Ristorante Mediterrano“ aus Eldingen, die „Trattoria Ciao Ciao“ aus Hannover sowie das Peiner Restaurant „Café Couture“.

Von Uwe Stadtlich