Rendezvous-Haltestelle: Umbau geplant

Gifhorn

Mit der Rendezvous-Haltestelle in der Hindenburgstraße hat die Stadt kein Glück. Immer wieder musste der Bus-Treffpunkt aufwändig saniert werden. Auch die Vielzahl der Busse, die den Haltepunkt ansteuern, nerven. Jetzt steht ein Umbau der Haltestelle an. Erste Details gab’s im Verkehrsausschuss.

Schwere Busse

Seit Mai 1999 steuern Busse der Verkehrsgesellschaft des Landkreises Gifhorn (VLG) die Rendezvous-Haltestelle in der Hindenburgstraße an – und bescheren seitdem Tiefbauern immer wieder Arbeit. Mehrfach musste das „Wackel-Pflaster“ aufgenommen und saniert werden, denn der Untergrund trägt die schweren Fahrzeuge offenbar nicht.

Absackungen

Nur zwei Jahre nach Eröffnung des Haltepunktes musste die bauausführende Firma im Herbst 2001 erstmals ran, um deutlich sichtbare Fahrspuren im Pflaster und Absackungen zu beseitigen. Steine wurde aufgenommen und wieder verlegt. Bereits 2002 hatten sich erneut Steinplatten am Rand der Haltestelle gelöst – seitdem gab’s immer wieder Reparaturarbeiten, die den Steuerzahler teuer zu stehen kamen.

Sanierungsbedarf

„Es besteht Sanierungsbedarf“, informierte Verkehrsplaner Oliver Bley den Fachausschuss darüber, dass es an der Rendezvous-Haltestelle wieder Schäden gebe. Erneut sei es zu Absenkungen in den Fahrspuren gekommen. Zudem verfüge der Haltepunkt nicht über taktile Leitsysteme. Diese sind jedoch inzwischen Standard, um Blinden und Sehbehinderten durch Leitlinien, Markierungen und Aufmerksamkeitsfelder das Zurechtfinden am Haltepunkt zu erleichtern. „Ferner ist der Wetterschutz nicht ausreichend“, kündigte Bley einen „umfassenden Umbau“ an.

Entlastung

Zudem wolle die VLG schon im Dezember 2020 an dieser Haltestelle Maßnahmen zur Entlastung umsetzen so Bley. „Im Stundentakt sollen dann nur noch sechs statt bisher sieben Busse den Haltepunkt ansteuern“, bestätigt VLG-Chef Stephan Heidenreich.

Weniger Busse

Horst Ganz ( CDU) äußerte sich im Verkehrsausschuss kritisch – und hält diese Form von Entlastung nicht ausreichend. „Ich hätte mir gewünscht, dass es stündlich noch weniger Busse sind“, so der CDU-Mann. Fraktionskollege Karl-Heinz Krüger weiß um die Notwendigkeit der vielen Busse an diesem Haltepunkt: „Das wurde uns doch von der VLG erklärt und ist aufgrund der Taktzeiten nicht anders machbar.“

„Unglücklich“

ULG-Ratsfrau Meike Pollack passt die Rendezvous-Haltestelle mitten in der Innenstadt nicht. „Das Ganze ist sehr unglücklich“, so die Politikerin. Zu Stoßzeiten sei es an diesem Bus-Haltepunkt grundsätzlich sehr eng. Der Bordstein der Wartefläche sei sehr hoch, immer wieder käme es ort durch wartende und spielende Kindern zu gefährlichen Situationen.

Weitere Details

Wann es mit den Umbauarbeiten an der Haltestelle genau losgeht, ist noch unklar. „Darüber wird rechtzeitig im Bauausschuss informiert““, beantwortete die städtische Ordnungsamtschefin Babette Kutrib eine entsprechende Frage der Politik. In diesem Gremium würden dann auch weitere Planungsdetails präsentiert.

Von Uwe Stadtlich