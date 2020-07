Gifhorn

Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Montagnachmittag die Leifert-Bäckereifiliale am Calberlaher Damm und erbeutete hierbei eine eher geringe Summe Bargeld, wie die Polizei mitteilt. Gegen 16.15 Uhr war der Mann in den Verkaufsraum gekommen, bedrohte die 57-jährige Verkäuferin mit einem Messer und forderte von ihr die Herausgabe von Bargeld. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich sonst niemand in der Bäckerei auf. Die 57-Jährige händigte dem Täter das Geld aus. Dieser rannte zu einem an der Bushaltestelle vor der Ladenzeile abgestellten Fahrrad und bog nach links in die Straße Lerchenfeld ein. Zeugen berichteten der Polizei, dass zwei Männer dem Täter per Fahrrad gefolgt waren.

Der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Auffällig waren die sehr kurz rasierten Haare. Er habe ein eher südländisches Aussehen, dunkle Augen und deutsch mit einem leicht osteuropäischen Akzent gesprochen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Adidas-Jacke mit Emblem auf der Brust und weißen Streifen an den Armen. Außerdem trug er eine dunkle Hose und ein schwarzes Halstuch als Mund-Nase-Bedeckung.

Um sachdienliche Hinweise zu dem Raubüberfall sowie zum Täter bittet die Polizei in Gifhorn unter der Telefonnummer (0 53 71) 98 00. Insbesondere die beiden Radfahrer, die den Täter verfolgt haben, werden als wichtige Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

