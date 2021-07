Gifhorn

Weil die Zahl der Abc-Schützen in nur drei Jahren um 200 auf mehr als 1700 Kinder gestiegen ist, reagiert die Stadt. Projekt „Neue Grundschule“ heißt ein Konzept, für das der Rat in einer mehrstündigen Sitzung grünes Licht gegeben hat. Die Verwaltung geht die Umgestaltung der Gifhorner Schullandschaft gemeinsam mit dem Kreis an.

Als Standort der ebenfalls geplanten, zweizügigen Förderschule Geistige Entwicklung des Landkreises wurde der ehemalige Bundespolizei-Standort am Wilscher Weg ausgewählt. Hier soll auch eine zweizügige Regel-Grundschule entstehen.

„Bäumchen wechsel dich“

Ferner sehen die zwischen Stadt und Kreis abgestimmten Planungen vor, Gifhorns Freiherr-vom-Stein-Schule in die ehemalige Fritz-Reuter-Realschule an der Konrad-Adenauer-Straße umziehen zu lassen. Diese soll jedoch zuvor saniert und um einen Anbau mit allgemeinen Unterrichtsräumen und einer Sporthalle erweitert werden. Für den dort derzeit befindlichen Schulzweig der Berufsbildenden Schulen I ist eine geeignete Unterbringung als Ersatz zu finden.

Und dort, wo jetzt noch die Freiherr-vom Stein-Schule ist, soll nach deren Sanierung eine neue Grundschule mit Schulkindergarten eingerichtet werden.

Lob für die Verwaltung

Für die von der Verwaltung geleistete Vorarbeit gab’s von Karen Wachendorf (SPD) ein dickes Lob: „Die Zahlen belegen den Handlungsbedarf – es werden rechtzeitig Alternativen geschaffen, um überfüllten Klassen vorzubeugen.“ Grünen-Ratsfrau Anke Klitzke überzeugte das Konzept ebenfalls, denn es werde Zug um Zug umgesetzt und mache Unterricht ohne Beeinträchtigung von Bauarbeiten möglich. Fraktionskollegin Susanne Kliche konnte sich allerdings mit dem Förderschulstandort neben einer reinen Grundschule nicht anfreunden: „Das ist im Sinne einer weiterführenden Integration ungeeignet.“

Für die AfD lehnte Robert Preuß das „familienunfreundliche“ Konzept ab, denn die Südstadt werde nicht berücksichtigt. Dort fehle seit Jahren ein Grundschulstandort. Werde das Projekt umgesetzt, käme es zu einer erhöhten Verkehrsbelastung im Stadtgebiet, denn Kinder müssten hin und her gefahren werden. In Winkel gebe es nicht einmal eine vernünftige Bus-Anbindung.

ÖDP-Ratsfrau Nicole Rudbach hielt der Verwaltung vor, keine konkreten Zahlen der „Schülerströme“ auf den Tisch gelegt zu haben. Diese seien für eine Analyse und Entscheidung jedoch nötig. Dem AfD-Mann Preuß unterstellte Rudbach „Ideenklau“: Die Forderung nach einer Südstadt-Schule stamme von ihr und sei von der ÖDP bereits 2020 thematisiert worden.

Richtige Standort-Wahl

Dr. Frank Bühren (CDU) hielt dagegen: „Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Der Standort für die neue Grundschule im Innenstadtbereich sei auch im Hinblick auf das neue und große Baugebiet auf dem früheren Klinik-Areal „gut gewählt und vertretbar“. Bühren fand zudem anerkennende Wort für die Kooperation zwischen Stadt und Kreis. Diese sei auch in Zukunft wünschenswert und wichtig.

Kein geeignetes Areal

„Wir haben uns frühzeitig auf den Weg gemacht, darum gibt’s für dieses Projekt einen breiten Konsens“, meldete sich Bürgermeister Matthias Nerlich zu Wort. Für einen Grundschul-Standort in der Südstadt werde ein Areal von mehr als 9000 Quadratmetern benötigt. Über so ein Grundstück verfüge die Stadt nicht. Entsprechende Flächen in Gewerbe- und Industriegebieten seien nicht geeignet, gab’s vom Verwaltungschef eine Absage in Richtung AfD und ÖDP.

Nach fast einstündiger Debatte gab’s dann für das Konzept eine breite Mehrheit im Rat – lediglich die AfD stimmte dagegen, ÖDP sowie CDU-Mann Horst Ganz enthielten sich.

Von Uwe Stadtlich