Ranzen-Party: 1000 Besucher werden erwartet

Gifhorn

An diesem Tag stehen Gifhorns künftige Abc-Schützen im Mittelpunkt: Zur größten Ranzenparty in der Region – Beyer-Bürobedarf organisiert sie am 8. Februar zum 11. Mal – werden in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr erneut mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher im Tejo’s-Einrichtungshaus, Braunschweiger Straße 139a, erwartet.

Buntes Programm

„Wir zeigen auch in diesem Jahr mehr als 400 verschiedenen Schulranzen- und Schulrucksack-Modelle“, verspricht Beyer-Chefin Marion Latus, die die Veranstaltung seit Wochen gemeinsam mit Partner Gerd Kaiser vorbereitet. „Kinder, Eltern, Großeltern und Paten sind mit Sicherheit wieder mit dabei – und es gibt erneut ein tolles Rahmenprogramm“, kündigt Latus an. Interessierte reisten in den Vorjahren sogar aus Hannover und Hamburg an, um bei Gifhorns Ranzen-Party mit dabei sein zu können.

Preise und Gutscheine

Geldpreise und Gutscheine können bei Gewinnspielen von Beyer, der Württembergischen Versicherung und der Gesundheitskasse AOK mit nach Hause genommen werden. Mit Luftballonmodellation und einem Glücksrad beteiligt sich Gifhorns Schülerhilfe. Auch eine Präsentation der Musikschule Kiwi gehört zum Rahmenprogramm. Ebenfalls mit dabei: das Kosmetikstudio Hauterlebnis, das für die kleinen Besucherinnen und Besucher kostenloses Glitzertattoos zaubert.

Feuerwehr und DRK

Zudem bietet die Firma Orthotec eine kostenlose elektronische Fußdruckmessung für Kinder an. Auch Gifhorns Brandschützer und Retter stellen sich bei der 11. Ranzen-Party vor: Mit Einsatzfahrzeugen sind Feuerwehr und DRK vor Ort. „Zum Anschauen und zum Anfassen“, so Kaiser.

Essen und Getränke

Auch für Essen und Getränke ist selbstverständlich gesorgt: Petermanns Food-Truck serviert diverse Leckereien. Kaffee, Kuchen und mehr bietet die Gifhorner Bäckerei Leifert bei der 11. Ranzen-Party an.

Publikumsandrang

Da mit einem großen Publikumsandrang gerechnet wird, sollten kleine und große Gäste der Veranstaltung nach Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Rad kommen. Parkplätze für Autos stellt Conti-Teves auf dem Firmen-Parkplatz – er befindet sich gegenüber von Tejo’s Lagerverkauf – kostenlos zur Verfügung.

Von Uwe Stadtlich