Gifhorn

Drei Tage lang war der Außenbereich der christlich-muslimischen Kindertagesstätte Abrahams Kinder in Gifhorn ein Ramadanfest-Garten. Dort konnten Kinder an sechs Stationen Aufgaben lösen und am Ende eine Schatzkiste öffnen. Eine Andacht dazu zeichneten Martin Wrasmann vom Komitee Abrahams Kinder, Imam Ibrahim Ceyhan und die Religionsgelehrte Melike Zambak fürs Internet auf.

Die erste Station im Ramadan-Garten steht unter dem Titel „Sonnenaufgang“. Dort müssen sich die Kinder die erste Zahl merken. An der zweiten Station „Wertschätzung“ können sie Zwergsonnenblumen-Samen einpflanzen. An der dritten Station „Teilen“ hängen an einem Busch bereits ein Dutzend bunte Karten, auf die Kinder geschrieben haben, was sie mit anderen teilen: „Spielzeug“, „Ernte aus meinem Garten“, „Wir teilen gerne unser Essen“ und „Süßigkeiten“ steht da. Bei „Der Koran“ und „Das Gebet“ gibt es noch zwei weitere Zahlen zu merken. Mit der Ziffernkombi können die Kinder an Station sechs „Sonnenuntergang“ dann die mit einem Zahlenschloss verschlossene Schatzkiste öffnen.

Eine von sechs Stationen im Ramadanfest-Garten: Kinder haben auf bunten Karten geschrieben, was sie mit anderen teilen. Quelle: Sebastian Preuß

Wrasmann begrüßt am Freitagvormittag Imam Ceyhan und die Gelehrte Zambak zur gemeinsamen Online-Andacht. Kurze Absprache zum Ablauf, sei das Wort Segen okay? „Ja, das haben wir auch“, bestätigen die beiden Muslime dem Katholiken. Dann positionieren sie sich vor den drei Smartphones auf Stativen. Ein kurzer Technik-Check. Kita-Leiterin Linda Minkus begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer und verhaspelt sich beim Weiterleiten. Das macht aber nichts, kommt das Signal von der Technik. Sie sei eh nicht zu verstehen. Die Aufzeichnung startet neu. Der zweite Versuch läuft glatt durch bis zum Segen.

Der Imam beginnt mit der 1. Sure des Korans und der Bitte an Allah, den geraden Weg zu zeigen. Es ist ein melidiöser Gesang in einer für die meisten Gifhorner fremden Sprache, die er danach auf deutsch noch einmal übersetzt. Zambak spricht davon, sich von Allah Kraft und Geduld angesichts der Pandemie zu wünschen. Auch Liebe, Barmherzigkeit und Akzeptanz zählt sie auf. „Wir sehen, was daraus werden kann.“ Den Abschluss macht Wrasmann mit dem Vaterunser und dem Segen.

Die Bedeutung der Feste verstehen Die sechs Stationen im Ramadanfest-Garten der interreligiösen Kita Abrahams Kinder haben Erzieherinnen und Eltern der Kinder der Einrichtung selbst gestaltet. Bei diesem außergewöhnlichen Ramadanfest geht es Martin Wrasmann, dem Vorsitzenden des Komitees Abrahams Kinder, und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern darum, Haltung zu vermitteln. Kita-Leiterin Linda Minkus: „In unserer Kita spielen die Festzeiten der beiden Religionen eine große Rolle. Wir wollen den Kindern ermöglichen, die Grundzüge von Christentum und Islam kennenzulernen und zu verstehen, welche Bedeutung die besonderen Ereignisse haben.“ Eingeladen zum Fest waren aber auch Kinder und Eltern der anderen Altfrid-Kitas, um auch ihnen diese Werte zu vermitteln.

Wrasmann hebt dabei die Gemeinsamkeiten der beiden großen Religionen hervor. „Was die Christen in der Fastenzeit begehen und was die Muslime im Ramadan begehen, hat viel gemeinsam.“ Es gehe um Wertschätzung und Teilen. „Wir wollen Haltung prägen.“ Das sei der Hintergrund des Ramadanfest-Gartens, den alle 300 Familien der Altfrid-Kitas an jenen drei Tagen nutzen können, nicht nur die 20 Kinder und ihre Eltern aus Abrahams Kinder.

Ramadanfest-Garten in der muslimisch-christlichen Kita Abrahams Kinder: An sechs Stationen lösten die Kinder Aufgaben rund um die Themen Wertschätzung und Teilen. Quelle: Sebastian Preuß

Wo die Online-Andacht jetzt zu sehen ist

Die Besucher konnten ohne Anmeldung in den Garten kommen, jede Familie für sich, um die Corona-Regeln einzuhalten, so Minkus. Auch der Andacht hat die Pandemie den Stempel aufgesetzt. Nur wer gerade in die Smartphone-Kameras spricht, nimmt die Maske ab. Ansonsten bleibt der Mund-Nase-Schutz – auch draußen an der frischen Luft – auf. Das Video der Andacht ist auf der Homepage der Altfrid-Kindertagesstätten unter https://www.kita-st-altfrid.de/ anzuklicken und anzuschauen.

Das ist der Lohn für die Lösung der Aufgaben

Und was ist nun der Schatz in der Truhe? Dort wartet für jedes Kind eine Tüte mit Datteln – eine Frucht, die zu jedem Mahl des muslimischen Fastenbrechens dazu gehört. Und wie es sich für die bei der Aktion vermittelte Haltung des Teilens gehört, sollen die Kinder die Datteln auch nicht allein vernaschen.

Von Dirk Reitmeister