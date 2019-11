Gifhorn

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am 4. November in Gifhorn ereignet hat. Gegen 7 Uhr befuhr an dem Tag eine 59-Jährige aus Gamsen mit ihrem Pedelec den kombinierten Fuß- und Radweg auf der linken Seite der Celler Straße in Richtung Stadthalle. In Höhe der Einfahrt zur Schützenstraße stand ein weißer Kastenwagen quer auf dem Radweg. Die 59-Jährige wollte mit ihrem Rad vor dem Auto queren. In diesem Moment fuhr der Pkw jedoch los. Die Frau erschrak und bremste stark ab. Hierbei kam sie mit ihrem Fahrrad ins Rutschen, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Es soll sich dabei um einen Kastenwagen gehandelt haben, ähnlich einem VW Caddy. Die Seitenteile des Autos waren fensterlos. Das Kennzeichen ist aus Gifhorn. Sachdienstliche Hinweise erbittet die Polizei in Gifhorn unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Von OTS