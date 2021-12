Gifhorn: RKI meldet am Sonntag keine Corona-Neuinfektionen

Gifhorn

Am Samstagmorgen meldete das Robert Koch-Institut für den Landkreis Gifhorn 54 Neuinfektionen, die Gesamtzahl der Infektionen seit März 2020 beträgt jetzt 10 327. Laut Corona-Dashboard des RKI sind am Sonntag keine Neuinfektionen hinzu gekommen – das Land Niedersachsen hatte keine aktuellen Zahlen weiter gegeben.

Das hat zur Folge, dass am Sonntag die Sieben-Tage-Inzidenz von 277,6 am Freitag über 248,3 am Samstag auf 196,9 sank. Die Gesamtzahl der Fälle im Landkreis Gifhorn seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 beträgt mit Stand von Samstag 10 327. Seither sind 219 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Landkreis Gifhorn im Zusammenhang mit dem Virus verstorben, 111 Frauen und 108 Männer. Die meisten Verstorbenen waren älter als 60 Jahre – 105 der Männer und 107 der Frauen. Der Altersgruppe über 80 gehörten 154 Personen an – 86 Frauen und 68 Männer.

Das DIVI-Intensivregister meldet mit Stand von Sonntagmorgen fünf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation des Helios Klinikums in Gifhorn, von denen einer beatmet wird – das heißt, dass übers Wochenende zwei Covid-19-Intensivpatienten dazu gekommen sind. Laut Helios selber sind es mit Stand Samstag 19 Covid-19-Patienten auf der Normalstation, einer weniger als am Freitag. Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz liegt unverändert im Vergleich zum Freitag bei 6,1, die Intensivbettenbelegung ist seit Freitag um 0,1 Prozentpunkte auf 10,5 Prozent zurück gegangen.

