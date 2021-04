Gifhorn

Jugendliche zusammenbringen, die lesbisch, schwul, bisexuell und/oder transgender sind oder noch nicht genau wissen, „wo es hingeht“: Seit November 2019 leistet die Jugendgruppe Queere Wespen diese Arbeit – zukünftig mit erweitertem Angebot als Verein. Vor dem Jugendhaus des Kinderschutzbundes wurde am Samstag Gifhorns Queeres Netzwerk gegründet. Ein dreiköpfiger Vorstand steht an der Spitze.

„Die Zahlen in unserer Jugendgruppe sind förmlich explodiert – mehr als 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vor Corona regelmäßig zu den Treffen gekommen“, berichtet Initiator Dominik Ruder (24). Weil auch immer mehr Erwachsene nach einem entsprechenden Angebot nachgefragt hätten, sei die Vereinsgründung und Schaffung eines Netzwerkes die logische Konsequenz gewesen. Diesen Schritt ist die Gruppe jetzt gegangen.

Open-Air-Wahl vor Gifhorns Jugendhaus

Als Open-Air-Veranstaltung wurde das Queere Netzwerk Gifhorn am Samstagmittag aus der Taufe gehoben – auch um sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zukünftig mehr Raum zu geben. „Da gibt es immer noch viel zu tun, denn queere Menschen leiden nach wie vor unter Diskriminierung, fehlender Anerkennung und müssen sich oft mit Hass und Beleidigungen auseinandersetzen“, berichtet der 24-Jährige.

Ruder steht ab sofort an der Spitze des Vereins und wird dabei von Konstantin Belling und Katrin Matzat – beide in Stellvertreter-Funktion – tatkräftig unterstützt. „Wir wollen zukünftig noch präsenter sein und darum unsere Öffentlichkeitsarbeit verstärken“, kündigt Ruder an. Dazu gehöre unter anderem ein breiteres Info- und Bildungsangebot, die Aufklärung an Gifhorner Schulen, vielfältige Freizeit- und Kulturangebote, Beratungsmöglichkeiten bis hin zu einem Queeren Zentrum in Gifhorn mit geeigneten Schutzräumen.

Gifhorns Politik soll Geld bewilligen

„Entsprechende Anträge für die Politik haben wir schon auf den Weg gebracht“, berichtet Ruder. Diese würden nun im Mai (Stadt) und im Juni (Kreis) in den zuständigen Fachausschüssen beraten. „Wir benötigen jeweils finanzielle Unterstützung von 15 000 Euro“, hofft Ruder auf Hilfe durch die Politik. „Ohne Geld lassen sich unsere Planungen nicht umsetzen“, verweist Ruder auf hohe Mieten für entsprechende Räumlichkeiten im Innenstadtbereich. Ein Queeres Zentrum vor den Toren der Stadt sei keine Alternative. „Wir wollen sichtbar sein“, so Ruder.

Kontakt über neue Homepage

Corona und die damit verbundenen Einschränkungen lassen momentan Gruppentreffen – auch hier soll das Angebot ausgebaut werden – nicht zu. Interessierte können sich jedoch unter www.queeres-netzwerk-gf.de mit dem neuen Verein in Verbindung setzen. Unter Tel. 0176-43568850 steht Vorsitzender Dominik Ruder auch persönlich für Hilfe und Infos zur Verfügung.

Von Uwe Stadtlich