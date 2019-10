Gifhorn

Für Jugendliche, die eine andere Sexualität oder ein anderes Geschlecht empfinden als der gesellschaftliche Durchschnitt, ist das Erwachsenwerden schwer. In Gifhorn will jetzt eine queere Jugendgruppe Hilfestellung bieten – ähnliche Angebote gab es bislang nur in Wolfsburgund in Braunschweig. Sie so...