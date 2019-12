Prozess wegen Missbrauchsvorwürfen startet am 16. Januar neu

Gifhorn

26 Termine sind angesetzt: Das Landgericht Hildesheim startet am 16. Januar neu mit den Verhandlungen gegen einen heute 57 Jahre alten Pädagogen und seine 60-jährige Ehefrau. Ihnen wird der Missbrauch und die Misshandlung von Schutzbefohlenen in einer von ihnen geleiteten Wohngruppe in Gifhorn vorgeworfen.

Mann sitzt nach wie vor in U-Haft

Der Prozess war Ende Oktober ausgesetzt worden, weil überraschend 13 Kartons voller Akten aufgetaucht waren, die erst ausgewertet werden mussten. Damals wurde der Haftbefehl gegen die 60-Jährige außer Vollzug gesetzt, während ihr Mann nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt.

Ihm wird vorgeworfen, in elf Fällen Kinder sexuell missbraucht zu haben, wobei es sich um zwei Fälle von schwerem sexuellen Missbrauch handeln soll, in einem Fall in Tateinheit mit einer schweren Misshandlung. Darüber hinaus soll der Angeklagte in vier Fällen Schutzbefohlene schwer misshandelt haben. Opfer waren vier Mädchen. Seiner Frau werden fünf Fälle von schwerer Misshandlung vorgeworfen, hauptsächlich weil sie die Handlungen ihres Mannes trotz eigener Fürsorgepflichten gebilligt habe.

Weite Teile ohne Öffentlichkeit

Das Landgericht geht davon aus, dass weite Teile der Verhandlungen ohne Öffentlichkeit stattfinden, um die Privatsphäre der Beteiligten zu schützen.

