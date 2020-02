Projekttag soll für Technik begeistern

Gifhorn

Am Otto-Hahn-Gymnasium fand jetzt wieder ein Technik-Tag statt. Mit Experimenten sollten Neuntklässler für Naturwissenschaften und Technik begeistert werden.

15 Stationen

„Wir haben das seit 2004 bei uns an der Schule“, erklärt Wolfgang Klaus, Fachsprecher Physik am OHG. Diesmal durchliefen dabei 100 Schüler aus dem neunten Jahrgang insgesamt 15 Stationen, an denen Experimente respektive Mitmach-Aktionen angeboten wurden. Als Kooperationspartner dabei waren in diesem Jahr neben der Ostfalia-Hochschule Wolfsburg, die Technikakademie Braunschweig und die BBS 2 aus Gifhorn.

Lust auf Technik

Initiiert und koordiniert wurde der Technik-Tag, der tags drauf auch am Humboldt-Gymnasium in gleicher Form mit gleicher Anzahl an Schülern stattfindet, vom Unternehmerverband Niedersachsenmetall. „Natürlich ist das Projekt ein Teil Berufsorientierung, in erster Linie soll aber allgemein vermittelt werden, wie vielfältig und interessant der Bereich der Naturwissenschaften ist, und Lust auf Technik gemacht werden“, sagt Koordinatorin Susanne Harms.

Zur Galerie Mit Experimenten sollen Schüler für Naturwissenschaften begeistert werden.

Der Technik-Tag werde immer für den neunten Jahrgang, also kurz vorm Übergang in die Oberstufe des Gymnasiums angeboten, um den Schülern bei der Wahl ihrer Schwerpunkt-Fächer ein bisschen, sagen wir, unter die Arme zu greifen: „Damit der zeitliche Abstand bis zur Entscheidung nicht zu groß ist“, so Klaus.

Virtuelles Schweißen

Auch ein Unternehmern ist beim Technik-Tag immer mit von der Partie. In der Vergangenheit beispielsweise die IAV und Digicos. Diesmal war es Butting aus Knesebeck. Deren Auszubildende zum Anlagenmechaniker im zweiten Lehrjahr Leo Pfund und Jannis Ebert hatten einen Schweißsimulater mitgebracht. Mittels Augmented Reality demonstrierten sie – täuschend echt, aber ohne Hitzeentwicklung – Schweißtechniken, die anschließend auch von den Schülern probiert werden konnten.

Eine zweite Butting-Gruppe zeigte in einem anderen Raum, wie mittels Ultraschall Schweißnahtfehler nachgewiesen werden können und die Braunschweiger boten im Bereich Physik mit einer Loopingbahn Einblicke in die Umwandlung von potentieller Energie in kinetische und rotatorische. Ostfalia demonstrierte das Tiefziehen von Kunststoffen über Formen aus dem 3-D-Drucker durch Temperatureinwirkung und Luftabsaugung.

Herz oder Hai

Aber auch die Fachlehrer aus den Bereichen Chemie, Biologie, Informatik und Physik hatten sich gemeinsam mit Schülern der Oberstufe für den Technik-Tag einiges einfallen lassen. Beim Schwermetallnachweis überm Bunsenbrenner entstanden bunte Steine, mittels eines Zylinders auf einem Laptop wurden holografische Figuren wie Herz oder Hai projiziert und in der Pausenhalle lag ein komplettes Segelflugzeug mittels dessen die Grundlagen der Aerodynamik nahe gebracht wurden.

Lehrer im Hintergrund

Bei „Informatik zum Anfassen“ wurden Bananen und Mohrrüben verwendet, um Musik zu machen und Video-Games zu spielen. Außerdem wurden Cent-Münzen nicht nur versilbert und vergoldet, indem die Schüler sie in eine warme Reaktionslösung tauchten und dann in eine Brennerflamme hielten – es wurde anschließend durch eine Präsentation auch erklärt, wieso. Die Erläuterungen und kleinen Vorträge wurden durchweg von den Oberstufenschülern gehalten, die Lehrer hielten sich zumeist im Hintergrund.

Von Jörg Rohlfs