Gifhorn

Jetzt ist es offiziell: Die Post investiert kräftig und baut ein neues und modernes Zustellzentrum. Das riesige Gebäude soll im Gamsener Gewerbegebiet Westerfeld entstehen. Die Arbeiten werden noch in diesem Jahr starten. Die Inbetriebnahme kündigt das Unternehmen bereits für 2022 an.

„Der Vertrag ist unterschrieben, das Grundstück ist gekauft“, sagt Jens-Uwe Hogardt, Sprecher Deutsche Post DHL Group Niedersachsen. Im Gamsener Gewerbegebiet Westerfeld sei ein optimaler Standort für das Projekt gefunden worden. „Das Grundstück ist 10 000 Quadratmeter groß“, so Hogardt.

Westerfeld: Planungen sind angelaufen

„Wir sind bereits mitten in den Planungen, denn wir wollen den Bauantrag möglichst rasch auf den Weg bringen“, kündigt der Post-Sprecher an. „Vor dem Sommer wird auf dem gekauften Areal jedoch keine Erde bewegt“, geht Hogardt von einem Baustart erst im Herbst aus. „Unser Ziel ist es, die Bodenplatte möglichst rasch fertigzustellen, um mit den weiteren Arbeiten loslegen zu können“, sagt der Sprecher der Post. Bei der großen Halle handele es sich um einen „Standardbau“, der auch durch die Verwendung vieler Fertigelemente rasch hochgezogen werden könne. „Wir möchten das neue Zustellzentrum im späten Frühjahr 2022 in Betrieb nehmen“, erläutert Jens-Uwe Hogardt.

Gifhorner Poststraßen-Standort nicht optimal

Die jetzigen Zustell- und Auslieferungszentren Gifhorn und Sassenburg würden ab diesem Zeitpunkt in dem geplanten Neubau unter einem Dach zu finden sein. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden dann im Gewerbegebiet Westerfeld für die Post tätig sein. „Insbesondere unser Standort in der Gifhorner Poststraße entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen“, so Hogardt. Das Gebäude aus den 60-er Jahren sei inzwischen marode, viel zu klein und zudem schlecht gelegen.

Zustell-Zentrum in der Poststraße: Die Tage des Standortes sind gezählt. Der Umzug in das neue Gebäude in Gamsen erfolgt im Frühjahr 2022. Quelle: Sebastian Preuß

„Um steigende Volumina auch in Zukunft bewältigen zu können, ist der Bau des neuen Gebäudes unbedingt notwendig“, steht für Hogardt fest. Auch durch Corona und die damit verbundenen Lockdown-Folgen sei das Paketaufkommen in die Höhe geschnellt. „Wir befinden uns momentan fast auf dem Weihnachtsniveau“, erklärt der Post-Sprecher. Es gehe täglich um mehr als 5000 Pakete, die verladen und zugestellt werden müssen. Tausende von Briefsendungen und Postkarten kämen noch obendrauf.

Die Post habe sich auch für den Standort Westerfeld entschieden, weil er über eine hervorragende Verkehrsanbindung verfüge. Unter anderem sei die Bundesstraße 4 schnell erreichbar. Der alte Standort, der quasi mitten in der Stadt liege, habe bei der An- und Abfahrt der Auslieferungswagen diesen Vorteil nicht geboten.

Stadt Gifhorn will Fahrbahn sanieren

Die Erneuerung der desolaten Fahrbahndecke der Poststraße will die Stadt übrigens erst nach Umzug des Zustellzentrums an den neuen Standort angehen – allerdings nicht sofort. „Die Sanierung der Poststraße ist in Abhängigkeit von den erforderlichen Beschlüssen und der Bereitstellung der Mittel frühestens für das Jahr 2025 vorgesehen“, beantwortete Annette Siemer, Sprecherin der Stadtverwaltung, im Dezember eine AZ-Anfrage. Nach heutigem Stand würden sich die Kosten für die Sanierung auf rund 600 000 Euro belaufen.

Von Uwe Stadtlich