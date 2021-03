Gifhorn: Polizei zieht zwei Raser aus dem Verkehr

Gifhorn

Zwei übereilige Autofahrer wurden in der Nacht zum Montag im Bereich der Christinenstift-Kreuzung in Gifhorn von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten sich zwischen Mitternacht und 3 Uhr innerorts an der Bundesstraße 188 (Bromer Straße) mit der Lasermesspistole postiert – etwa dort, wo künftig die fest installierten Blitzer stehen werden.. An dieser Stelle gilt Tempo 50. Eine 56-Jährige aus Müden/Aller raste mit ihrem VW mit 92 Stundenkilometern an den Polizisten vorbei. Ihr drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Noch schneller war ein 23-jähriger Gifhorner mit seinem Audi unterwegs. Nach Abzug der Toleranz werden ihm 103 Stundenkilometer vorgeworfen. Das bedeutet ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Von der AZ-Redaktion