Gifhorn

Da müssen sich einige Verkehrsteilnehmer am Samstagabend verwundert die Augen gerieben haben, als sie auf der B 188 in Höhe Neubokel unterwegs waren. Ein Radfahrer mühte sich in Schlangenlinien vorwärts. Die alarmierte Polizei hatte leichtes Spiel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille fest. Dem 44-jährigen Sassenburger wurde nach der Blutentnahme seiner Frau übergeben. Den Radfahrer wartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

22-Jähriger in Schlangenlinien auf der Celler Straße

Kurze Zeit später wurde gegen 23.35 Uhr ein Pkw-Führer von einer Zivilstreifenbesatzung kontrolliert. Der 22-jährige Gifhorner fiel zuvor mit seinem Pkw wegen erheblichen Schlangenlinien auf der Celler Straße in Gifhorn auf. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheines.

Von Andrea Posselt