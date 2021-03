Gifhorn

Es ist eine miese Masche, die auf Mitleid mit behinderten Menschen abzielt: Im gesamten Kreis Gifhorn versuchen derzeit Abzocker mit Haustür-Geschäften Kasse zu machen. Angeboten werden unter anderem Waren, die angeblich von Blinden gefertigt worden sind. Die Polizei warnt – und geht Hinweisen nach.

„Inzwischen sind uns einige dieser Fälle im gesamten Landkreis bekannt geworden“, bestätigt Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter auf AZ-Anfrage. Die Masche sei jedoch nicht neu. „Es wird an der Haustür geklingelt, um dann Spenden für mutmaßliche Hilfsorganisationen zu sammeln oder Produkte zu verkaufen, die angeblich in Behinderten-Werkstätten gefertigt sind“, so Reuter.

„Grundsätzlich ist Vorsicht geboten“

„Grundsätzlich ist Vorsicht geboten – wobei es natürlich echte Sammlungen und Mitgliederwerbe-Aktionen von Hilfseinrichtungen gibt“, weiß Reuter. Diese würden dann jedoch zuvor in der regionalen Presse rechtzeitig angekündigt. Die aktuellen „Haustür-Geschäfte“ seien nicht seriös. „Hier sind vermutlich Mitglieder von Drückerkolonnen am Werk“, so Reuter.

Nach Anrufen besorgter Bürgerinnen und Bürger habe die Polizei umgehend reagiert und die Personalien dieser Personen festgestellt. „Strafrechtliche Relevanz war jedoch nicht gegeben, denn an der Haustür zu betteln oder Produkte zum Verkauf anzubieten, ist nicht verboten – es sei denn, aggressives Auftreten kommt hinzu“, erklärt der Polizeisprecher.

Duo in Rötgesbüttel und in Gamsen aktiv

Auch in den sozialen Medien wird über die jüngsten Vorfälle berichtet: Aktiv sollen die „Spendensammler für ein Blindenzentrum“ dabei unter anderem in Rötgesbüttel und Gamsen gewesen sein. „Sie sind zu zweit unterwegs“, berichtet eine Rötgesbüttelerin bei Facebook. „Der bei uns klingelte, war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, um die 60 Jahre alt und trug eine blaue Jacke – schwarz abgesetzt“, beschreibt die Frau den „Spendensammler“. Er habe sich an der Tür nicht ausweisen können, sei daraufhin weggegangen und habe sich dann auf der Straße mit einem zweiten Mann getroffen. Das Duo sei dann von „einem blauen Wagen eingesammelt worden“.

Auch in der Innenstadt waren offenbar ähnliche Gruppierungen auf Tour, um erst Unterschriften und dann Geld zu sammeln. Vorfälle soll es unter anderem bei Edeka in Gifhorn gegeben haben. Dort habe ein Unbekannter – er zeigte zuvor einen dubiosen Ausweis (laminiertes grünes Tonpapier mit Foto) – mehrfach Kundinnen und Kunden angesprochen. Er sei dabei aggressiv und fordernd aufgetreten. Dieser Mann sei dann einige Tage später auch in Gamsen aufgefallen.

Warnung auch vom Verband

„Finger weg vor Haustür-Geschäften“, lautet der Ratschlag von Polizeisprecher Thomas Reuter. Es sei grundsätzlich richtig, in solchen Fällen immer die Polizei einzuschalten. Wer sich im Internet über die Arbeit von Sehbehindertenverbänden informiert, wird zudem in Sachen Haustür-Geschäfte schnell fündig: Blindenware werde nur über Bestellung verschickt, informieren dort die Verbände. Im Auftrag einer Blindenwerkstätte werde auch niemals an der Haustür um Geld gebettelt, betont der Blinden- und Sehbehindertenverband.

Von Uwe Stadtlich