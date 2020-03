Abzocker nutzen Corona-Unsicherheit aus: Polizei warnt vor Enkeltrick

Gifhorn

Die Corona-Krise und ihre zum Teil schlimmen Folgen nutzen nun auch die Enkeltrick-Betrüger. Sie würden versuchen, aus der aktuellen Notlage Kapital zu schlagen, warnt Gifhorns Polizei. Es gehe bei der Masche darum, ältere Menschen am Telefon abzuzocken und um ihr Erspartes zu bringen.

Anrufe aus Callcentern

„Die Kriminellen haben sich rasch auf die Situation eingestellt, um daraus Kapital zu schlagen“, sagt Gifhorns Polizeichef und Inspektionsleiter Thomas Bodendiek. Der oder die Täter würden sich am Telefon als Angehörige ausgeben, die sich mit dem gefährlichen Virus infiziert hätten und nun schnell Geld für eine Behandlung benötigten, beschreibt Kripo-Chefin Christin Bartels die Arbeitsweise. Dabei werde – wie auch bei allen anderen Enkeltrick-Gaunereien – aus Callcentern agiert, die sich meistens im Ausland befinden.

Absolute Profis

„Die Arbeitsweise ist absolut professionell“, weiß auch Martin Hesse von der Analysestelle der Kripo. Sei es gelungen, die alten Menschen von der Bereitstellung des Geldes zu überzeugen, würden Boten in Marsch gesetzt, so Bartels. Sie holten das Geld dann ab. „In dem einen oder anderen Fall haben wir es geschafft, diese Boten dingfest zu machen – an die Hintermänner kommen wir jedoch nicht ran“, so die Kripo-Chefin. Allein 2019 wurden bei solchen Taten mehr als 300 000 Euro ergaunert.

Gut aufgestellt

In Sachen Corona-Krise sei die Polizei im Kreis Gifhorn gut aufgestellt, versichert Bodendiek. Am Dienstag habe es „Abstimmungsgespräche“ mit Stadt und Kreis gegeben. „Mit der Stadt haben wir sowieso eine Sicherheitspartnerschaft und gehen viele Aufgaben gemeinsam an“, so der Polizeichef.

Flexibel reagieren

Flexibel reagieren, um jederzeit genügend Personal zur Verfügung zu haben: Täglich steht Bodendiek darum mit seinen Polizeiführungskräften im gesamten Kreisgebiet in Kontakt. „Eine Schließung von Kommissariaten hat es nicht gegeben“, dementiert Bodendiek Gerüchte, die momentan die Runde machen. „Sollte so eine Maßnahme jedoch nötig sein, werden wir andere Wege finden, um die polizeilichen Aufgaben vor Ort wahrzunehmen“, versichert der Gifhorns Polizeichef. Für Ordnung und Sicherheit sorgen: Gifhorns Polizei sei für diese Aufgaben gerüstet.

Von Uwe Stadtlich