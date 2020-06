Gifhorn

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Unfallzeugen, der Angaben zu einem Vorfall vom vergangenen Freitag am Schillerplatz in Gifhorn machen kann. Der bislang unbekannte Zeuge beobachtete, wie ein schwarzer VW Polo, besetzt mit vier Frauen, gegen einen vor der Sparkasse am Schillerplatz geparkten ebenfalls schwarzen VW UP stieß und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Als Zeitraum nennt die Polizei die Spanne zwischen 19.50 und 20.30 Uhr. Der Zeuge sprach die in der Nähe befindliche Nutzerin des VW UP an, teilte den Sachverhalt und das Kennzeichen des verursachenden Polos mit, ohne aber selber seinen Namen oder Telefonnummer zu hinterlassen. Die bereits ermittelte Fahrzeugführerin des Polos gab der Polizei gegenüber jedoch an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben. Dieses wurde von den anderen weiblichen Insassen bestätigt. Vor diesem Hintergrund sind die Personalien des Zeugen wichtig, da nur er Angaben zu dem genauen Unfallhergang machen kann. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 98 00, in Verbindung zu setzen.

