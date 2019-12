Gifhorn

Die Polizei ist auf der Suche nach einer Zeugin zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im Gifhorner Blumenviertel. Ein 25-jähriger Gifhorner war mit seinem schwarzen Audi A3 gegen 12.55 Uhr auf der Blumenstraße in Richtung Dannenbütteler Weg unterwegs und wollte an zwei für ihn vermeintlich am Fahrbahnrand parkenden Autos vorbeifahren. Ein 89-jähriger Gifhorner im hinteren der beiden Fahrzeuge, einem grauen B-Klasse-Mercedes, parkte jedoch nicht, sondern beabsichtigte, an dem vor ihm stehenden Pkw vorbei zu fahren. Beim Ausscheren kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen Audi und Mercedes, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von 4000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Der Unfall soll durch eine ältere Frau beobachtet worden sein, die mit ihrem Hund unterwegs war. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 98 00, zu melden.

Von der Redaktion