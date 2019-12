Gifhorn

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am vergangenen Freitag um 15.05 Uhr an der Dragenkreuzung bei Gifhorn ereignet hat, denn die Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zu dem Unfall. Ein 69-jähriger Sassenburger fuhr mit seinem blauen VW Golf auf der Kreisstraße 31 von Triangel in Richtung Gifhorn. Nach seinen Angaben wurde er kurz vor der Dragenkreuzung von einem weißen Ford Transit überholt. Während des Überholvorgangs sei es zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge gekommen. Die Fahrerin des Ford Transit, eine 36-jährige Gifhornerin, entgegnete den Beamten, dass der 69-jährige mit seinem Golf an der Dragenkreuzung ein Wendemanöver ausgeführt hätte, als sie ihn gerade überholte. Dann hätte der Golffahrer den Unfall verursacht. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand jedoch ein Schaden von 5000 Euro. Um sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bittet die Polizei in Gifhorn, Tel. (0 53 71) 98 00.

Von der Redaktion