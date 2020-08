Gifhorn

Normalerweise macht sich der Verursacher aus dem Staub und wird von der Polizei gesucht. In diesem Fall allerdings wird das Opfer eines Parkplatzremplers gesucht. Am Mittwoch, 5. August, im Laufe des Vormittags hatte jemand auf dem Parkdeck von C&A in Gifhorn einen Kleinwagen beschädigt und sich später bei der Polizei gemeldet. Diese sucht nun nach dem beschädigten Wagen. Wer hat Schäden an seinem PKW festgestellt, den er zur genannten Zeit auf dem Parkdeck abgestellt hatte? Hinweise nimmt die Polizei in Gifhorn entgegen, Tel. (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion